FT: Η Κίνα σταματά να αγοράζει LNG από τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, την Παρασκευή, η Κίνα «παγώνει εντελώς» την αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, εξαιτίας των δασμών Τραμπ.

Οι εισαγωγές αμερικανικού LNG στην Κίνα έχουν σταματήσει τελείως για περισσότερες από 10 εβδομάδες, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η εφημερίδα.

Την Τρίτη ο πρεσβευτής της Κίνας στη Μόσχα δήλωσε ότι το Πεκίνο φέτος σχεδιάζει να αυξήσει τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

Ο ίδιος είπε ακόμη ότι ο αγωγός φυσικού αερίου Power of Siberia-2 από τη Ρωσία στην Κίνα είναι υπό συζήτηση, αλλά η διαδρομή δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Στις 10 Μαρτίου το Bloomberg ανέφερε ότι η Κίνα δεν έχει λάβει ούτε ένα φορτίο υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ τις τελευταίες 40 ημέρες και δεν υπήρχαν δεξαμενόπλοια LNG καθ' οδόν προς τη χώρα.

Σύμφωνα με στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Ενέργειας, οι χώρες με τις μεγαλύτερες εισαγωγές αμερικανικού LNG είναι οι εξής:

Γαλλία: 14.8%

Ηνωμένο Βασίλειο: 12%

Ισπανία: 11%

Ολλανδία: 9,8%

Νότια Κορέα: 7,6%

Τουρκία: 5%

Πολωνία: 3,3%

Ινδία: 3,2%

Πηγή: skai.gr

