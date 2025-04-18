Αυξάνονται οι εισροές στα αμοιβαία κεφάλαια με αποτέλεσμα το ενεργητικό τους να διαμορφώνεται στα 24 δισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2025, ενώ από τα τέλη του 2018 οι εισροές κεφαλαίων στα αμοιβαία κεφάλαια προσεγγίζουν τα 18 δισ. ευρώ.

Με τις αποδόσεις σε ανταγωνιστικές προς τα αμοιβαία κεφάλαια τοποθετήσεις και κυρίως με τις χαμηλές αποδόσεις στις καταθέσεις και ιδιαίτερα στις προθεσμιακές, αρκετοί αποταμιευτές στρέφονται προς τα αμοιβαία κεφάλαια, με τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια να καταγράφουν τις μεγαλύτερες αποδόσεις το περασμένο έτος.

Με αυξημένα ενεργητικά, εισροές κεφαλαίων και θετικές αποδόσεις έκλεισε το Α' τρίμηνο του 2025 για την ελληνική αγορά θεσμικών διαχειριστών, συνεχίζοντας τη θετική πορεία του 2024.

Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2025 διαμορφώθηκε στα Euro 41,7 δισ., αυξημένο κατά 6,1% από το τέλος του 2024.

Οι συνολικές ροές κεφαλαίων προς τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες ) που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. συνέχισαν την αυξητική τους πορεία το πρώτο τρίμηνο του 2025 και ανήλθαν σε Euro1.624 εκ. Οι θετικές ροές επικεντρώνονται κυρίως στους Διεθνείς Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α., με εισροές Euro 1.180 εκ. Ειδικότερα, εισροές κεφαλαίων καταγράφηκαν στους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης -Target Maturity Funds- με κεφάλαια που προήλθαν κυρίως από νέους επενδυτές, καθώς μέσω της επένδυσης σε αυτούς δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουν τακτικό εισόδημα επιδιώκοντας ταυτόχρονα την διατήρηση του κεφαλαίου τους.

Στο μέτωπο των αποδόσεων, οι υψηλότερες αποδόσεις καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:

- Μετοχικά αμοιβαία Δείκτη 16,13%

- Μετοχικά Ελλάδας 11,99%

- Μετοχικά Ευρωζώνης 6,10%

- Μετοχικά Αναπτυσσομένων Αγορών 5,82%

Στον κλάδο του Asset Management, καταγράφεται αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 4,93% από την αρχή του έτους σε Euro11.020 εκ., συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών χαρτοφυλακίων Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης υπό διαχείριση στα μέλη της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.).

Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε. και Α.Ε.Ε.Χ.), το οποίο διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε., ανέρχεται σε Euro737 εκ., όπου συμπεριλαμβάνονται και Private Equity χαρτοφυλάκια άνω των Euro500 εκ.

Στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π.(Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία), συνεχίζεται η θετική πορεία με το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα με 31.12.2024 (τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία), αυξημένο κατά 7,32% στα Euro5.918 εκ. σε σχέση με την 30.06.2024.

Η πορεία της αγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων το 2024

Την περασμένη χρονιά το ενεργητικό της αγοράς των αμοιβαίων Κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 4,9 δις. ευρώ ή κατά 40% σε σχέση με το 2023 και διαμορφώθηκε στα 22,108 δις. ευρώ.

Οι υψηλότερες αποδόσεις κατά το προηγούμενο έτος καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:

-Μετοχικά α/κ Αμερικής στο 30,7%

-Μετοχικά α/κ Αναπτυγμένων Αγορών στο 18,83%

-Μετοχικά α/κ Διεθνή (Ελληνικά και Ξένα) 17,48%

-Μετοχικά Funds Of Funds στο 14,74%

-Μετοχικά α/κ Ελλάδας στο 13,5%

Στα μετοχικά α/κ Αμερικής τη μεγαλύτερη απόδοση είχε το Πειραιώς Α/Κ US Μετοχικό(U) με απόδοση 31,80%, σταα μετοχικά Ανεπτυγμένων Αγορών το Triton Global Equity με απόδοση 31,15%, στα διεθνή μετοχικά το Ypsilon Global Growth Fund με 20,31%, στα μετοχικά Funds Of Funds το Alpha Cosmos Stars USA με 28,47% και στα μετοχικά Ελλάδος το NN Hellas μετοχικό με απόδοση 17,25%.

Οι ΑΕΔΑΚ με τα μεγαλύτερο ενεργητικό στο τέλος του 2024 ήταν οι εξής: Eurobank ΑΕΔΑΚ (5,727 δισ. και μερίδιο αγοράς 26,48%), η Alpha AEΔΑΚ (4,973 δισ. και μερίδιο 21,85%), η Πειραιώς AΕΔΑΚ ( 4,527 δισ. και μερίδιο 20,41%) και Εθνική AΕΔΑΚ (3,115 δισ. με μερίδιο 10,49%).

Η σύνθεση της συνολικής αγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων στα τέλη του 2024 είχε ως εξής: το 52% στα Ομολογιακά, το 16% στα Μεικτά α/κ , το 13% στα Μετοχικά α/κ το 11% στα Funds of Funds, το 5% στα α/κ χρηματαγοράς και το 3% στα σύνθετα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.