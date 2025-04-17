Ορυκτά Ουκρανίας: Την επόμενη Πέμπτη οι υπογραφές - Εκκρεμούν κάποιες λεπτομέρειες

Εκκρεμούν κάποιες λεπτομέρειες της συμφωνίας με την Ουκρανία για τα ορυκτά, ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη συμφωνία για τα ορυκτά και το αν ο Ζελένσκι θα έρθει στον Λευκό Οίκο για να την υπογράψει, ο Ντόναλντ Τραμπ παρέπεμψε στον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπεσεντ, ο οποίος δήλωσε ότι οι δύο πλευρές εξακολουθούν να ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες, αλλά η συμφωνία θα υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα.

«Είναι ουσιαστικά αυτό που είχαμε συμφωνήσει προηγουμένως με τον πρόεδρο», είπε, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι είναι μια συμφωνία 80 σελίδων και αυτό είναι που θα υπογραφεί».

Νωρίτερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία και οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να υπογράψουν μνημόνιο την Πέμπτη, μέσω διαδικτυακής συνάντησης, για τη συμφωνία για τα ορυκτά που διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή οι δύο χώρες.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πίεσε για μια συμφωνία που θα επέτρεπε στις Ηνωμένες Πολιτείες να λαμβάνουν μέρος από τα κέρδη των φυσικών πόρων και των κρίσιμων ορυκτών της Ουκρανίας, ως αποζημίωση για τη στρατιωτική βοήθεια που παρείχε η Ουάσινγκτον στην Ουκρανία υπό την προηγούμενη προεδρία του Τζο Μπάιντεν.

