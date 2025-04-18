Σε αποκλιμάκωση οι τιμές καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας

Σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές των υγρών καυσίμων σε σχέση με πέρυσι καταγράφεται τον φετινό Απρίλιο, απόρροια του συνδυασμού της πτώσης των διεθνών τιμών και της ισχυροποίησης του ευρώ έναντι του δολαρίου.

Έτσι η αμόλυβδη είναι 12% φθηνότερη σε σχέση με πέρυσι και το πετρέλαιο κίνησης πωλείται επίσης 13% χαμηλότερα ενώ 7% ακριβότερο είναι το υγραέριο κίνησης. Ευνοϊκή είναι η περίοδος και για τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας που είναι κατά τι αυξημένες σε σχέση με πέρυσι αλλά καταγράφουν σημαντική πτώση 33 % σε σχέση με την αρχή του έτους.

Η μέση τιμή της αμόλυβδης σύμφωνα με τις τελευταίες τιμοληψίες του υπουργείου Ανάπτυξης (11 Απριλίου) διαμορφώνεται στο 1,755 ευρώ ανά λίτρο έναντι 1,794 στην αρχή του χρόνου και 1,962 τον Απρίλιο του 2024. Αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1,522 ευρώ από 1,578 τον Ιανουάριο και 1,715 ευρώ πέρυσι.

Αιτίες της πτώσης είναι η διεθνής αναταραχή που προκάλεσε η επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ και οι ανησυχίες για επιβράδυνση της διεθνούς οικονομίας, άρα και της ζήτησης για καύσιμα.

Ενδεικτικά η τιμή διυλιστηρίου για την αμόλυβδη την προηγούμενη εβδομάδα υποχώρησε κατά 8 λεπτά το λίτρο, στα 53 λεπτά στις 11 Απριλίου έναντι 61 στις 4 Απριλίου. Στην τιμή διυλιστηρίου προστίθενται οι φόροι, τα περιθώρια κέρδους χονδρικής και λιανικής καθώς και τα περιθώρια κέρδους για να προκύψει η τελική τιμή στην αντλία.

Θετική για τον καταναλωτή είναι και η ενίσχυση του ευρώ έναντι του δολαρίου καθώς οι διεθνείς τιμές αργού και προϊόντων εκφράζονται σε δολάρια.

Στην ηλεκτρική ενέργεια - που τροφοδοτεί πλέον εκτός από τις οικιακές συσκευές και την κίνηση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων οι εξελίξεις έχουν ως εξής: η μέση λιανική τιμή υποχώρησε τον Απρίλιο στα 13,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα από 17,4 τον Ιανουάριο (μείον την επιδότηση που δόθηκε από το κράτος) ενώ πέρυσι τον Απρίλιο ήταν 0,11 λεπτά.

Η περίοδος ευνοεί την πτώση των τιμών λόγω υπερβάλλουσας παραγωγής από από ανανεώσιμες πηγές και χαμηλής ζήτησης. Συνδυασμός που προκαλεί ακόμη και προβλήματα ευστάθειας στο δίκτυο και αναγκάζει τους διαχειριστές των δικτύων να προχωρούν σε περικοπές της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές. Η εξέλιξη των τιμών κατά το πρώτο μισό του Απριλίου δείχνει ότι - αν δεν ανατραπεί η τάση - θα υπάρξει συνέχεια στην αποκλιμάκωση των τιμών το Μάιο.



