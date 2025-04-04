Άμεσος ήταν ο αντίκτυπος στη βιομηχανία αυτοκινήτων μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για επιβολή δασμού 25% σε όλες τις ξένες εισαγωγές στις ΗΠΑ με τους γίγαντες της αυτοκινητοβιομηχανίας να απαντούν με σχέδια για αύξηση τιμών, επιβολή τελών εισαγωγής, παύση παραγωγής και ακόμη και απολύσεις προσωπικού.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των σχεδίων που στοχεύουν στη μεταφορά της παραγωγής σε εργοστάσια των ΗΠΑ και την ενίσχυση των αμερικανικών θέσεων εργασίας, η κυβέρνηση Τραμπ εισήγαγε την Πέμπτη δασμούς 25% στις εισαγωγές ξένων αυτοκινήτων. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε επίσης ότι σκοπεύει να επιβάλει δασμούς σε ορισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων το αργότερο έως τις 3 Μαΐου.

Τα μέτρα, τα οποία είναι ανεξάρτητα από τους σαρωτικούς νέους δασμούς του Τραμπ στους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, έχουν πλήξει σκληρά την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Οι μετοχές μερικών από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες του κόσμου κατέγραψαν απότομη πτώση την Παρασκευή, επεκτείνοντας τις μεγάλες απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες υπέστησαν ακόμη μεγαλύτερη πτώση όταν το υπουργείο Οικονομικών της Κίνας ανακοίνωσε ότι το Πεκίνο σκοπεύει να επιβάλει δασμό 34% σε όλα τα αγαθά που εισάγονται από τις ΗΠΑ, αρχής γενομένης από τις 10 Απριλίου.

Η Stellantis, η οποία κατέχει γνωστές μάρκες όπως Jeep, Dodge, Fiat, Chrysler και Peugeot, κατέγραψε πτώση 7% στη χρηματιστηριακή αγορά στις 1:30 μ.μ. ώρα Λονδίνου. H μετοχή της στο Μιλάνο σημείωσε πτώση άνω του 8% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Η γερμανική Volkswagen, μαζί με τις BMW και Mercedes-Benz Group, κατέγραψαν απώλειες περίπου 4%.

Πώς αντέδρασαν οι αυτοκινητοβιομηχανίες

Η Volkswagen, η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης, σχεδιάζει να προσθέσει τέλη εισαγωγής στις τιμές των οχημάτων που στέλνει στις ΗΠΑ, ως απάντηση στους δασμούς του Τραμπ. Ο γερμανικός κολοσσός φέρεται επίσης να έχει διακόψει όλες τις σιδηροδρομικές αποστολές οχημάτων που κατασκευάζονται στο Μεξικό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα μέτρα αυτά, που αναφέρθηκαν αρχικά από το εξειδικευμένο περιοδικό Automotive News, φαίνεται να υπογραμμίζουν τον άμεσο αντίκτυπο των δασμών του Τραμπ στην εταιρεία.

«Ενημερώνουμε το δίκτυο των αντιπροσώπων μας για όλες τις πτυχές της επιχείρησης και θέλουμε να είμαστε πολύ διαφανείς καθώς διαχειριζόμαστε αυτή την περίοδο αβεβαιότητας», δήλωσε εκπρόσωπος της Volkswagen στο CNBC μέσω email την Πέμπτη.

«Σκεφτόμαστε το συμφέρον των αντιπροσώπων και των πελατών μας, και μόλις ποσοτικοποιήσουμε τον αντίκτυπο στην επιχείρηση, θα ενημερώσουμε για τη στρατηγική μας τους αντιπροσώπους μας», πρόσθεσε.

Η Stellantis, εν τω μεταξύ, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα διακόψει προσωρινά την παραγωγή σε δύο εργοστάσιά της στον Καναδά και το Μεξικό. Αυτή η κίνηση σημαίνει ότι περίπου 900 εργαζόμενοι στις ΗΠΑ, που απασχολούνται σε υποστηρικτικά εργοστάσια, θα τεθούν σε προσωρινή διαθεσιμότητα.

Οι ενέργειες της Stellantis θεωρούνται από τις πιο δραστικές αντιδράσεις μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών στους νέους δασμούς.

Η διακοπή παραγωγής θα ξεκινήσει τη Δευτέρα και θα διαρκέσει δύο εβδομάδες στο εργοστάσιο συναρμολόγησης Windsor Assembly Plant στο Οντάριο του Καναδά, ενώ η αναστολή λειτουργίας του εργοστασίου Toluca στο Μεξικό θα διαρκέσει ολόκληρο τον Απρίλιο.

Η Nissan Motor, μέσω της πολυτελούς μάρκας της Infiniti, ανακοίνωσε ότι διακόπτει επ' αόριστον την παραγωγή δύο crossover μοντέλων που κατασκευάζονται στο Μεξικό για την αγορά των ΗΠΑ.

Σε υπόμνημα προς τους εμπόρους λιανικής, ο αντιπρόεδρος της Infiniti Americas, Τιάγκο Κάστρο, δήλωσε ότι η παραγωγή των μοντέλων QX50 και QX55 για τις ΗΠΑ «αναστέλλεται μέχρι νεωτέρας» λόγω των δασμών, όπως ανέφερε την Πέμπτη το Automotive News.

Εκπρόσωπος της εταιρείας επιβεβαίωσε τις ενέργειες στο CNBC και σημείωσε ότι η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία εξετάζει τις λειτουργίες της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας για να βρει τις βέλτιστες λύσεις όσον αφορά την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα.

Ενίσχυση της παραγωγής στις ΗΠΑ

Ο κλιμακούμενος παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος αναμένεται να έχει βαθύ αντίκτυπο στη βιομηχανία αυτοκινήτων, δεδομένης της μεγάλης παγκοσμιοποίησης των εφοδιαστικών αλυσίδων και της μεγάλης εξάρτησης από μονάδες παραγωγής σε όλη τη Βόρεια Αμερική, και ιδιαίτερα στο Μεξικό.

Η σουηδική Volvo Cars φέρεται να ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι σκοπεύει να ενισχύσει την παραγωγή αυτοκινήτων στις ΗΠΑ και να επιταχύνει τις περιφερειακές επενδύσεις της, δημιουργώντας κόμβους παραγωγής στην Κίνα και την Ευρώπη.

Σύμφωνα με το Reuters, ο CEO της Volvo Cars, Hakan Samuelsson, δήλωσε την Πέμπτη, ότι «είμαστε καλά προετοιμασμένοι στην Κίνα και στην Ευρώπη. Αλλά πρέπει να βελτιωθούμε στις ΗΠΑ για να παρακάμψουμε τους δασμούς στις εισαγωγές.»

Εκπρόσωπος της Volvo Cars ανέφερε την Παρασκευή ότι η εταιρεία σκοπεύει να αυξήσει την παραγωγή του SUV EX90 στις ΗΠΑ, προκειμένου να αυξήσει τον όγκο πωλήσεων και να μειώσει το κόστος.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι «η Volvo εξετάζει την πιθανότητα προσθήκης ενός ακόμη μοντέλου παραγωγής στο εργοστάσιό της στις ΗΠΑ, το οποίο έχει ετήσια δυναμικότητα 150.000 αυτοκινήτων».

Σε ξεχωριστή εξέλιξη, η ιταλική Ferrari, η οποία εξειδικεύεται σε πολυτελή αυτοκίνητα, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα αυξήσει τις τιμές ορισμένων μοντέλων της μετά την 1η Απριλίου, ως απάντηση στους νέους δασμούς των ΗΠΑ.

Η αύξηση αυτή μπορεί να ανέλθει έως και 50.000 δολάρια στην τιμή ενός τυπικού αυτοκινήτου της εταιρείας.



