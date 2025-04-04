Βρετανία: Ο οίκος S&P θα αναθεωρήσει όλες τις μακροοικονομικές του προβλέψεις μετά το σοκ των αμερικανικών δασμών

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας S&P Global ανακοίνωσε ότι επανεξετάζει όλες τις μακροοικονομικές του προβλέψεις μετά τους σαρωτικούς εμπορικούς δασμούς που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ αυτή την εβδομάδα, σε μια κίνηση που πιθανόν να τροφοδοτήσει ανησυχίες για νέο κύμα υποβαθμίσεων αξιόχρεου.

Ο οίκος, που αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα χιλιάδων εταιριών και πάνω από 130 χωρών, δήλωσε ότι το εύρος και το μέγεθος των νέων δασμών του Αμερικανού προέδρου ξεπέρασαν τις περισσότερες προσδοκίες.

Δήλωσε ότι θα δημοσιοποιήσει τις αναθεωρημένες προβλέψεις του την επόμενη εβδομάδα, αν και οι αρχικές εκτιμήσεις περιλαμβάνουν άλμα στον αμερικανικό πληθωρισμό που τον τοποθετεί πιο κοντά στο 4% έως τα τέλη του έτους, συγκριτικά με 3% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση του οίκου.

Ο αντίκτυπος στο αμερικανικό ΑΕΠ θα εξαρτηθεί από το επίπεδο των αντιποίνων από τους εμπορικούς εταίρους της Ουάσινγκτον καθώς και από το πώς θα αξιοποιηθούν τα έσοδα από τους δασμούς, ιδιαίτερα εάν θα χρηματοδοτήσουν μειώσεις φόρων, σύμφωνα με τον S&P. Ακόμα και με βάση το σενάριο των μειώσεων φόρων και «σχετικά ήπιων» αντιποίνων, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ πιθανόν να είναι χαμηλότερος κατά τρία έως τέσσερα δέκατα της ποσοστιαίας μονάδας συγκριτικά με τις πιο πρόσφατες προβλέψεις του οίκου.

Πτωτική αναθεώρηση των προβλέψεων στην ανάπτυξη πιθανόν να γίνει και για τον υπόλοιπο κόσμο. Μεγάλες οικονομίες, όπως η ευρωζώνη και η Κίνα, πιθανόν να δουν μικρότερες αναθεωρήσεις, περίπου ενός τετάρτου της ποσοστιαίας μονάδας κατ’ έτος, ενώ άλλες πιο ‘ανοικτές’ οικονομίες με μεγάλες εμπορικές συναλλαγές με τις ΗΠΑ πιθανόν θα δουν πιο σημαντικές αναθεωρήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

