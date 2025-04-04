Ποιους εξαγωγικούς τομείς της Ευρωζώνης πλήττουν οι δασμοί Τραμπ - Το χτύπημα για τις αυτοκινητοβιομηχανίες 

Του Άκη Τσούφη

Το 2024 οι εξαγωγές της ΕΕ προς τις ΗΠΑ ξεπέρασαν το μισό τρισ. ευρώ, για την ακρίβεια διαμορφώθηκαν στα 531,6 δισ. ευρώ. Το 20,3% των εξαγωγών της Ένωσης κατευθύνεται στις ΗΠΑ. Με δασμούς 20%, προκύπτει εύκολα η πρώτη ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων της απόφασης του Αμερικανού προέδρου, ένα άμεσο χτύπημα ύψους 106,3 δισ. ευρώ.

Ποιες χώρες όμως της Ευρωζώνης είναι αυτές με τη μεγαλύτερη εξαγωγική δραστηριότητα προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού κι επομένως αυτές που θα δεχτούν και το μεγαλύτερο πλήγμα από τους δασμούς που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ;

Γερμανία 161,2 δισ. ευρώ Ιρλανδία 72,1 δισ. ευρώ Ιταλία 64,8 δισ. ευρώ Γαλλία 47,1 δισ. ευρώ Ολλανδία 43,4 δισ. ευρώ Βέλγιο 33 δισ. ευρώ



Η Ελλάδα

Η Ελλάδα με εξαγωγές 2,4 δισ. ευρώ βρίσκεται στη 17η θέση από τις 27. Συνολικά το πλήγμα θα είναι διαχειρίσιμο, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ενώ ισχυρό πλήγμα αναμένεται να δεχθούν κάποιοι κλάδοι και κυρίως αυτός των αγροδιατροφικών προϊόντων, Λάδι, φέτα, ελιές και κρασί έχουν σημαντική διείσδυση στις ΗΠΑ.

Όσον αφορά το σύνολο της Ένωσης, οι κλάδοι που έχουν τη μεγαλύτερη έκθεση στους δασμούς Τραμπ είναι:

Αυτοκίνητα και Μηχανολογικός εξοπλισμός 206,5 δισ. Χημικά 170,3 δισ. Βιομηχανικά προϊόντα 104,7 δισ. Τρόφιμα και Ποτά 25,8 δισ.

Ειδικά στις εξαγωγές αυτοκινήτων προς τις ΗΠΑ, περισσότερο από το 70% (από τα 757.654 αυτοκίνητα που πουλήθηκαν πέρυσι) προέρχεται από τις 3 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες της Γερμανίας, τη VW, τη Mercedes και την BMW οι οποίες κατευθύνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 15% έως το 25% των εξαγωγών τους. Σε αξία εξαγωγών η κατάταξη έχει ως εξής:

Γερμανία 25,6 δισ. ευρώ Σλοβακία 6,3 δισ. ευρώ Ιταλία 3,99 δισ. ευρώ Σουηδία 3,97 δισ. ευρώ Αυστρία 1,8 δισ. ευρώ Ουγγαρία 1,76 δισ. ευρώ Βέλγιο 1,4 δισ. ευρώ Γαλλία 612 εκατ. ευρώ





Αν και η Γερμανία θα δεχτεί σοβαρό πλήγμα, οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για 11 δισ. ευρώ με ένα στα δύο παραγόμενα αυτοκίνητα να φεύγει για Αμερική (450.000 προς ΗΠΑ, 420.000 προς τον υπόλοιπο κόσμο πέρυσι), η Σλοβακία θα δεχτεί ακόμη μεγαλύτερο καθώς το 73,2% των εξαγωγών της αφορούν αυτοκίνητα προς τις ΗΠΑ.



Συνολικά η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία έχει περισσότερα από 2.000 εργοστάσια στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, απασχολώντας περίπου 156.000 εργαζόμενους. Καλύπτουν μάλιστα από την εκεί παραγωγή τους περίπου το 50% των πωλήσεων τους στην Αμερική.



Αντίθετα, μάρκες όπως η Porsche και η Ferrari δεν παράγουν στην Αμερική αλλά στέλνουν από την Ευρώπη τα αυτοκίνητα που πουλάνε στις ΗΠΑ. Το 2024 η πρώτη πούλησε 76.000 αυτοκίνητα και η δεύτερη 3.450.



Μάλιστα Porsche και Ferrari, σύμφωνα με τα στοιχεία της ING, στέλνουν στις ΗΠΑ το 1/4 περίπου της παραγωγής τους. Συγκεκριμένα:

Ferrari 25,1% Porsche 24,6% VW 16,5% Volvo 16,4% Mercedes 16,4% BMW 16,2%

Όλοι συμφωνούν ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες δεν μπορούν να απορροφήσουν όλο το κόστος των δασμών και αναγκαστικά ένα μέρος ή και όλο θα μετακυλιστεί στους Αμερικανούς καταναλωτές. Ακόμη δεν μπορεί να υπολογιστεί πόσο θα αυξηθεί η τιμή τους, ωστόσο εκτιμάται πως η αύξηση θα είναι πολύ σημαντική.

Υπενθυμίζεται πως έως και τις 2 Απριλίου οι δασμοί ήταν μόλις 2,5%. Πλέον πρέπει να προστεθούν 25% δασμοί στα αυτοκίνητα και 25% στο αλουμίνιο και στο ατσάλι.

Πηγή: skai.gr

