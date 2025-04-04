O υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναγνώρισε σήμερα ότι «οι αγορές καταρρέουν» αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλλε δασμούς παγκοσμίως, αλλά υπογράμμισε ότι «θα προσαρμοστούν».

«Οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου και του παγκόσμιου εμπορίου, πρέπει απλά να καταλάβουν ποιοι είναι οι κανόνες. Μόλις μάθουν ποιοι είναι οι κανόνες, θα προσαρμοστούν σε αυτούς τους κανόνες», είπε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους σε μια συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τους απροσδόκητα υψηλούς δασμούς των ΗΠΑ που επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές οικονομίες.

«Επομένως, δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο να λέμε ότι οι οικονομίες καταρρέουν. Οι αγορές καταρρέουν επειδή οι αγορές βασίζονται στη χρηματιστηριακή αξία των εταιρειών που σήμερα είναι ενσωματωμένες σε τρόπους παραγωγής που είναι κακοί για τις Ηνωμένες Πολιτείες» συνέχισε.

«Πρέπει να επαναφέρουμε την παγκόσμια τάξη στο εμπόριο», είπε ο Ρούμπιο. «Το χειρότερο είναι να το αφήσεις για πάντα όπως είναι. Θέλω να πω, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε μια χώρα που δεν φτιάχνει τα πράγματα».

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ανέφερε ως παράδειγμα την Κίνα. «Εννοώ, είναι εξωφρενικό. Θέλω να πω, δεν καταναλώνουν τίποτα. Το μόνο που κάνουν είναι να εξάγουν, να πλημμυρίζουν και να στρεβλώνουν τις αγορές, εκτός από όλους τους δασμούς και τα εμπόδια που θέτουν» είπε ο Ρούμπιο.

Τα σχόλιά του έρχονται λίγο αφότου η Κίνα ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει αμοιβαίους δασμούς 34% σε όλες τις εισαγωγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες από τις 10 Απριλίου.

«Ο πρόεδρος δικαίως κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τρέχουσα κατάσταση του παγκόσμιου εμπορίου είναι κακή για την Αμερική και καλή για ένα σωρό άλλους ανθρώπους. Και θα το επαναφέρει, και έχει απόλυτο δίκιο να το κάνει», κατέληξε ο Ρούμπιο.

