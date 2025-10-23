Η αγορά των PCs επιστρέφει σε τροχιά ανάπτυξης - Άνοδος 8,2% στις πωλήσεις

Μετά από τρία χρόνια στασιμότητας, η παγκόσμια αγορά προσωπικών υπολογιστών επιστρέφει δυναμικά. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Gartner, οι παγκόσμιες αποστολές PCs ανήλθαν σε 69,9 εκατομμύρια μονάδες το 3ο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 8,2% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024. Η άνοδος αυτή οφείλεται, κυρίως, στην αναβάθμιση των Windows 11, καθώς ολοκληρώνεται η περίοδος υποστήριξης των Windows 10, αλλά και στη σταδιακή εμφάνιση μιας νέας κατηγορίας συσκευών: των AI PCs.

Η Gartner επισημαίνει ότι η ανάπτυξη τροφοδοτείται από το λεγόμενο “Windows 10 end-of-support refresh cycle”, που ωθεί επιχειρήσεις και οργανισμούς να αντικαθιστούν παλαιότερα συστήματα. Όπως εξηγεί, «η λήξη υποστήριξης των Windows 10 οδήγησε σε κύμα αναβαθμίσεων, ιδίως στην Ευρώπη και την Ασία, ενώ στη Βόρεια Αμερική η αύξηση περιορίστηκε στο 1,6%, καθώς η ζήτηση είχε προηγηθεί στο πρώτο εξάμηνο ενόψει των αναμενόμενων δασμών εισαγωγής».

Παρά τη γενική ανάκαμψη, η καταναλωτική ζήτηση στα χαμηλότερα επίπεδα τιμών παραμένει υποτονική, εξαιτίας των γεωπολιτικών και μακροοικονομικών πιέσεων. Οι καταναλωτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί, καθυστερώντας τις αγορές και αναζητώντας προσφορές.

Υπολογιστές με ΑΙ

Η μεγαλύτερη αλλαγή, ωστόσο, έρχεται από τη ραγδαία είσοδο των AI PCs στην αγορά. Πρόκειται για συστήματα με ενσωματωμένες μονάδες νευρωνικής επεξεργασίας (NPUs), που επιτρέπουν την εκτέλεση λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης τοπικά, χωρίς σύνδεση στο cloud. Η Gartner εκτιμά ότι το μερίδιο των AI PCs θα εκτιναχθεί στο 31% των συνολικών αποστολών το 2025, από 15% το 2024 που συνιστά σχεδόν διπλασιασμό μέσα σε έναν χρόνο.

Η κατάταξη των κατασκευαστών

Στο πεδίο των κατασκευαστών, σύμφωνα με την Gartner, δεν παρατηρούνται ανατροπές στην πρώτη πεντάδα. Η Lenovo πέτυχε άνοδο πωλήσεων κατά 16,6% με πωλήσεις 19,4 εκατ. μονάδων, κατακτώντας 27,8% της παγκόσμιας αγοράς. Ακολούθησε η HP Inc. με 21,5% μερίδιο και αύξηση 10,6%, ενώ η Apple σημείωσε επίσης ισχυρή επίδοση με άνοδο 10,7% και 6,2 εκατ. αποστολές.

Η Dell διατήρησε σταθερό ρυθμό (+2,5%) και η ASUS ενίσχυσε ελαφρά τη θέση της (+5,5%). Μόνο η κατηγορία “Others”, που συγκεντρώνει τους μικρότερους παίκτες, κατέγραψε οριακή πτώση -0,3%.

Η Gartner σχολιάζει ότι η ανάκαμψη της αγοράς PCs δείχνει ότι η πανδημική περίοδος υπερκορεσμού έχει πλέον παρέλθει και ο κλάδος εισέρχεται σε νέα φάση τεχνολογικής μετάβασης. Οι επιχειρήσεις στρέφονται σε πιο ισχυρά και “έξυπνα” συστήματα, ικανά να υποστηρίξουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων.

Παρά τη συγκρατημένη ζήτηση των καταναλωτών, οι ενδείξεις δείχνουν πως το 2026 θα είναι χρονιά μετάβασης σε ένα νέο μοντέλο υπολογιστών, όπου η AI θα αποτελεί τον πυρήνα της εμπειρίας χρήστη και ο κύκλος ανανέωσης των Windows θα δώσει νέα πνοή σε μια αγορά που έδειχνε κορεσμένη.

