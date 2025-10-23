Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο 5% σήμερα μετά τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στους μεγάλους ρωσικούς ομίλους Rosneft και Lukoil για τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρατείνοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού μπρεντ σημείωσαν άνοδο 3,39 δολαρίων, ή 5,4%, στα 65,98 δολάρια το βαρέλι στις 13:18 ώρα Ελλάδας, ενώ τα futures του αμερικανικού αργού (WTI) σημείωσαν άνοδο 3,31 δολαρίων, ή 5,7%, στα 61,81 δολάρια.

Οι αμερικανικές κυρώσεις σημαίνουν ότι διυλιστήρια στην Κίνα και την Ινδία, βασικοί αγοραστές του ρωσικού πετρελαίου, θα χρειαστεί να αναζητήσουν εναλλακτικούς προμηθευτές για να αποφύγουν τον αποκλεισμό από το τραπεζικό σύστημα της Δύσης, σύμφωνα με τον Όλε Χάνσεν, αναλυτή της Saxo Bank.

Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι είναι έτοιμες να λάβουν περαιτέρω μέτρα ενώ κάλεσαν τη Μόσχα να συμφωνήσει άμεσα σε κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία.

Η Βρετανία επέβαλε κυρώσεις στη Rosneft και τη Lukoil την περασμένη εβδομάδα. Οι χώρες της ΕΕ ενέκριναν το 19ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, που περιλαμβάνει απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Αμέσως μετά την ανακοίνωση αμερικανικών κυρώσεων, τα futures πετρελαίου κατέγραψαν αύξηση άνω των 2 δολαρίων το βαρέλι, βρίσκοντας στήριξη στην απρόσμενη μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων.

Ο αντίκτυπος των κυρώσεων στις αγορές πετρελαίου θα εξαρτηθεί από το πώς θα αντιδράσει η Ινδία και το εάν η Ρωσία θα βρει εναλλακτικούς αγοραστές, δήλωσε ο Τζοβάνι Σταουνόβο, αναλυτής της UBS.

Η Ινδία έγινε ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού αργού μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι εταιρίες διύλισης στην Ινδία πιθανόν να μειώσουν σημαντικά τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου λόγω των νέων κυρώσεων, δήλωσαν σήμερα πηγές της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Η Reliance Industries, ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού αργού στην Ινδία, σχεδιάζει να μειώσει ή να παύσει εντελώς τέτοιες εισαγωγές, σύμφωνα με τις δύο πηγές με γνώση του θέματος.

Ωστόσο συνεχίζει να υπάρχει σκεπτικισμός στην αγορά για το εάν οι αμερικανικές κυρώσεις θα οδηγήσουν σε ουσιαστική αλλαγή στην προσφορά και τη ζήτηση.

«Έως τώρα, σχεδόν όλες οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας τα τελευταία τριάμισι χρόνια έχουν κατά βάση αποτύχει να πλήξουν είτε τους όγκους που παράγονται από τη χώρα ή τα πετρελαϊκά έσοδα», δήλωσε ο Κλαούντιο Γκαλιμπέρτι, αναλυτής της Rystad Energy analyst Claudio Galimberti.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

