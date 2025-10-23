ΚΕΠΕ: Η ανάπτυξη του βιομηχανικού τομέα, βασικός καταλύτης για τη βιώσιμη μεγέθυνση της οικονομίας

Η ανάπτυξη του βιομηχανικού τομέα, και ιδιαίτερα της μεταποίησης, αποτελεί βασικό καταλύτη για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη βιώσιμη μεγέθυνση του συνόλου της οικονομίας. Αυτό σημειώνεται στο Δελτίο του Παρατηρητηρίου Μεταρρυθμίσεων του ΚΕΠΕ με τίτλο «Μεταρρυθμίσεις για τη Βιομηχανία».

Υπενθυμίζεται ότι το Παρατηρητήριο Μεταρρυθμίσεων του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) έχει ως αντικείμενο την παρακολούθηση των εξελίξεων σε βασικούς τομείς και πυλώνες της μεταρρυθμιστικής πολιτικής, όπως αυτοί προσδιορίζονται με βάση τα εκάστοτε προγράμματα μεταρρυθμίσεων της χώρας. Ως μέρος του έργου του, το Παρατηρητήριο δημοσιεύει ανά διαστήματα πληροφοριακό Δελτίο, το οποίο στοχεύει να συμβάλλει στην ενημέρωση της κοινής γνώμης γύρω από την πορεία καίριων διαστάσεων του μεταρρυθμιστικού έργου. Το τελευταίο τεύχος του Δελτίου, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, εστιάζει στις μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας.

Όπως αναφέρεται, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία που αφορά τον οικονομικό ρόλο της βιομηχανίας, ο βιομηχανικός τομέας αναγνωρίζεται ως θεμελιώδης κινητήρια δύναμη για την αύξηση της παραγωγής, καθώς συμβάλλει τεκμηριωμένα στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, τη διάχυση της τεχνολογίας και την προώθηση θετικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των οικονομικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, στα βασικά οφέλη της βιομηχανικής ανάπτυξης περιλαμβάνεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στο σύνολο της οικονομίας η ενδυνάμωση της οικονομικής εξωστρέφειας, η προώθηση της πράσινης μετάβασης και η θωράκιση των οικονομιών έναντι των διαταραχών.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η βιομηχανική ανάπτυξη αποκτά ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, καθώς μαζί με τον πολύπλευρο, καταλυτικό της ρόλο στην οικονομική μεγέθυνση, ανάγεται και σε βασική συνιστώσα της προσπάθειας για έναν βαθύτερο, διαρθρωτικό μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης της χώρας. Ο σχεδιασμός για τη μετάβαση προς ένα πιο αποδοτικό και βιώσιμο παραγωγικό υπόδειγμα για την Ελλάδα περιλαμβάνει μία ουσιαστική ενίσχυση της συμβολής της μεταποιητικής βιομηχανίας στην παραγωγή, την απασχόληση και τις εξαγωγές, και, επομένως, η συστηματική βελτίωση των βασικών αυτών δεικτών επίδοσης μέχρι το τέλος της δεκαετίας αποτελεί τον κεντρικό στόχο της Εθνικής Βιομηχανικής Στρατηγικής. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, προωθείται μία σειρά μεταρρυθμίσεων και διαρθρωτικών παρεμβάσεων που μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της προσαρμοστικότητας του βιομηχανικού τομέα σε νέες ευκαιρίες και να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων που σχετίζονται με παράγοντες όπως η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, το υψηλό ενεργειακό κόστος, η γενικότερη αστάθεια του κόστους παραγωγής, η έλλειψη εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι παγκόσμιες εμπορικές διαμάχες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

