H ΕΕ επισπεύδει την επιβολή δασμών στα μικρά δέματα «το συντομότερο δυνατό το 2026»

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν σήμερα να επισπεύσουν «το συντομότερο δυνατό το 2026» την εισαγωγή τελωνειακών δασμών σε δέματα χαμηλής αξίας που φτάνουν στην ΕΕ των 27 κρατών μελών, σε μια κίνηση που θα πλήξει τους κινεζικούς διαδικτυακούς λιανοπωλητές Shein και Temu.

Το αρχικό σχέδιο της ΕΕ ήταν να καταργηθεί η απαλλαγή από τους δασμούς για δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ (174,93 δολάρια) μόνο το 2028.

Ωστόσο, τα δισεκατομμύρια δέματα που φτάνουν στην ΕΕ, κυρίως από την Κίνα, έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τις επιχειρήσεις του μπλοκ, ασκώντας πιέσεις στους πολιτικούς να δράσουν ταχύτερα.

Πηγή: skai.gr

