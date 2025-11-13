«Απογειώθηκε» τον Οκτώβριο το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με την επιβατική κίνηση στο +9,7%

Σε ανοδική τροχιά συνέχισε και τον Οκτώβριο το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, καταγράφοντας αύξηση επιβατικής κίνησης 9,7% ή 67.018 περισσότερους επιβάτες σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport, φέτος τον Οκτώβριο διακινήθηκαν 755.920 ταξιδιώτες, από 688.902 τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Με βάση τα αναρτημένα στοιχεία, τον Οκτώβριο φέτος, οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άλμα 13,1% (534.628 επιβάτες) σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, ενώ και οι πτήσεις εσωτερικού κινήθηκαν ανοδικά κατά 2,4% (221.292 επιβάτες). Στις απογειώσεις, οι διεθνείς πτήσεις αυξήθηκαν τον Οκτώβριο φέτος κατά 10,1%, φτάνοντας τις 5.586, ενώ του εσωτερικού κατά 1,4% (1.908 πτήσεις).

Οι πέντε εθνικότητες που ξεχώρισαν τον Οκτώβριο αποκαλύπτουν ποιοι ταξιδιώτες είχαν τη Θεσσαλονίκη ψηλά στη λίστα τους και αυτοί είναι οι: Έλληνες (221.292 επιβάτες), Γερμανοί (179.168), Κύπριοι (47.883), Άγγλοι (41.582) και Ιταλοί (39.766).

Θετικό πρόσημο σε όλο το δεκάμηνο

Αυξημένη σε ποσοστό 7,9% καταγράφεται η συνολική επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στο 10μηνο φέτος και σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ανήλθε σε 6,87 εκατ. επιβάτες, από 6,37 εκατ. το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2024. Οι διεθνείς επιβάτες αυξήθηκαν κατά 9,9% (4,75 εκατ.), ενώ εκείνοι των πτήσεων εσωτερικού σημείωσαν άνοδο 2,4% (2,11 εκατ.).

Η εικόνα στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport

Τον Οκτώβριο, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport Greece διακίνησαν 3,5 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 3,7% σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο. Από αυτούς, 714.000 ταξίδεψαν σε πτήσεις εσωτερικού (+2,2%) και 2,78 εκατ. σε διεθνείς πτήσεις (+5,3%).

Από το 2017, όταν η Fraport Greece ανέλαβε τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, διακινήθηκαν μέσω αυτών περισσότεροι από 248 εκατ. επιβάτες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.