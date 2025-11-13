Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση των νοσοκομείων «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» και Ρεθύμνου

Οι Β’ φάσεις της ενεργειακής αναβάθμισης των Γενικών Νοσοκομείων Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» και Ρεθύμνου, συνολικής δημόσιας δαπάνης 9.139.039 ευρώ, εντάσσονται στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027, με αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, και στο πλαίσιο των ευρύτερων αντίστοιχων παρεμβάσεων σε νοσοκομεία και άλλα δημόσια κτίρια της χώρας.

Συγκεκριμένα:

Η ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο», ύψους 3.914.646 ευρώ, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο κέλυφος του κτιρίου και στις Η/Μ εγκαταστάσεις (πλήρης κλιματισμός χειρουργείων, εγκατάσταση ειδικής μονάδας κλιματισμού στο τμήμα εμβολιασμού, αντικατάσταση λεβήτων, ατμογεννήτριας, ψυκτών, κλιματιστικών και φωτιστικών σωμάτων, επέκταση εγκατάστασης φυσικού αερίου, εγκατάσταση κεντρικού ηλιοθερμικού συστήματος και συστήματος καταγραφής και επιτήρησης καταναλώσεων), καθώς και αντικατάσταση ενεργοβόρου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Ως αποτέλεσμα, το Νοσοκομείο θα αναβαθμιστεί από την ενεργειακή κατηγορία E΄ στην ενεργειακή κατηγορία Β+, ενώ η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας θα φτάσει σε ποσοστό 56,1% και η μείωση εκπομπών διοξειδίων του άνθρακα σε 1.956,87τόνους/έτος.

Η ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, ύψους 5.224.392,41 ευρώ, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει παρεμβάσεις στην εξωτερική θερμομόνωση του κτιρίου, αντικατάσταση κουφωμάτων, συστήματα σκίασης, προμήθεια και εγκατάσταση νέου συστήματος φωτισμού με λαμπτήρες τεχνολογίας LED, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, σύστημα αβαθούς γεωθερμίας για την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου σε θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης καθώς και δράσεις αντικατάστασης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Αποτέλεσμα αυτών θα είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου από την ενεργειακή κατηγορία Δ΄ που βρίσκεται σήμερα, στην ενεργειακή κατηγορία Β+, ενώ η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας θα φτάσει σε ποσοστό 33,50% και η μείωση εκπομπών διοξειδίων του άνθρακα σε 561,16 τόνους/έτος.

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.



Πηγή: skai.gr

