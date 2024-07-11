Την υποψηφιότητά του με τον συνδυασμό «Άλμα Μπροστά» για την προεδρία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), στο πλαίσιο των επιμελητηριακών εκλογών που θα διεξαχθούν από 30 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2024, ανακοίνωσε σήμερα ο Γιάννης Μπρατάκος.

Όπως ανακοινώθηκε, αξιοποιώντας τη μακροχρόνια δραστηριότητα και θητεία σε ανώτατες θέσεις στο ΕΒΕΑ για σχεδόν δύο δεκαετίες, ο Γ. Μπρατάκος δεσμεύεται στην περαιτέρω ανάδειξη και αναγνώριση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών σε αξιόπιστο σύμβουλο και συνομιλητή της Πολιτείας με κύριους άξονες τη βελτίωση του οικονομικού και επενδυτικού περιβάλλοντος και την υγιή επιχειρηματική ανάπτυξη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γ. Μπρατάκος, με τον συνδυασμό «Άλμα Μπροστά», στοχεύει σε μια ισχυρή, ανθεκτική, συμπεριληπτική και δίκαιη ανάπτυξη που θα βασίζεται στην ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την εξωστρέφεια, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τις επενδύσεις σε πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες, την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού και την εταιρική υπευθυνότητα.

Παράλληλα, επιδιώκει την προώθηση ενός σταθερού και προβλέψιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με ξεκάθαρους και δίκαιους κανόνες, φορολογικά κίνητρα, άρση εμποδίων στην επενδυτική δραστηριότητα, αναβάθμιση της νομοθετικής διαδικασίας, μείωση του ρυθμιστικού φόρτου, ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης.

Στον συνδυασμό «Άλμα Μπροστά» του Γ. Μπρατάκου συμμετέχουν παλαιοί και νέοι υποψήφιοι που έχουν επιδείξει διαχρονικά αφοσίωση και πάθος για την πρόοδο της επιχειρηματικής κοινότητας. Συγκεκριμένα, συμμετέχουν υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ, με πολύτιμη εμπειρία και βαθιά γνώση των επιμελητηριακών θεμάτων, καθώς και νέοι υποψήφιοι με ενθουσιασμό και φρέσκια οπτική.

Συγκεκριμένα, συμμετέχουν υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ, με πολύτιμη εμπειρία και βαθιά γνώση των επιμελητηριακών θεμάτων, καθώς και νέοι υποψήφιοι με ενθουσιασμό και φρέσκια οπτική.

Φιλοδοξώντας να οδηγήσει το ΕΒΕΑ σε μια νέα εποχή ανάπτυξης, ο Γιάννης Μπρατάκος δήλωσε σχετικά:

«Η χώρα μας μπορεί να δημιουργήσει μια ισχυρή και ανθεκτική οικονομία, προσελκύοντας επενδύσεις, παράγοντας προϊόντα υψηλής αξίας και δημιουργώντας ποιοτικές θέσεις εργασίας. Αυτό το όραμα μπορεί να γίνει πράξη με τη δύναμη των ελληνικών επιχειρήσεων, με το ταλέντο και τις ικανότητες των ανθρώπων τους. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, σύμμαχος της επιχειρηματικότητας για περισσότερο από έναν αιώνα, θα συνεχίσει να τις εκπροσωπεί με υπερηφάνεια και ευθύνη, να ενδυναμώνει τη φωνή τους και να στηρίζει την ανάπτυξή τους».

Σημειώνεται ότι ο Γιάννης Μπρατάκος έχει διατελέσει Πρόεδρος (2021–2022) και Αντιπρόεδρος (2017–2021) ενώ είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ από το 2006».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.