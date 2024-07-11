Του Χρυσόστομου Τσούφη

Σε συμπληγάδες πιέσεων το Υπουργείο Οικονομικών. Από τη μια η Ομοσπονδία των φοροτεχνικών και το οικονομικό επιμελητήριο ζητούν παράταση της διορίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Από την άλλη ο δικηγορικός σύλλογος που εκφράζει την ανησυχία του για την σημαντική αύξηση της επιβάρυνσης των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης όπως προκύπτει από την πορεία της εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων.



«Δυστυχώς, τα πρώτα εκκαθαριστικά σημειώματα για τα εισοδήματα έτους 2023 επιβεβαιώνουν τις αιτιάσεις μας και ταυτόχρονα αναδεικνύουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη δυσμενή φορολογική μεταχείριση των ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων έναντι των μισθωτών» είναι η χαρακτηριστική αναφορά του δικηγορικού συλλόγου στην ανακοίνωση του. Και προχωρά ακόμη περισσότερο χαρακτηρίζοντας άνιση την μεταχείριση τους έναντι των μισθωτών «μιλώντας» με παραδείγματα :



Μισθωτός που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό θα πληρώσει φόρο:

-134,66€ αν δεν έχει παιδιά

-11,66€ αν έχει 1 παιδί

-0 με 2 παιδιά κι άνω



Ελεύθερος επαγγελματίας με τις ίδιες απολαβές θα πληρώσει βάσει τεκμαρτού προσδιορισμού:

-911,65€ με 4 έτη απασχόλησης

-1.342€ με 9 έτη απασχόλησης

-1.607€ με 12 έτη απασχόλησης

Σε αυτά πρέπει να προστεθούν και τα 325€ του τέλους επιτηδεύματος



Στο δεύτερο παράδειγμα οι δικηγόροι παίρνουν έναν μισθωτό με φορολογητέο εισόδημα 15.000€. Εδώ ο φόρος είναι:

-1.283€ χωρίς παιδιά

-1.160€ με ένα παιδί

-940€ με 2 παιδιά



Ο αντίστοιχος ελεύθερος επαγγελματίες θα βρεθεί μπροστά σε ένα εκκαθαριστικό 2.325€ μαζί με το τέλος επιτηδεύματος.



Οι δικηγόροι ζητούν για μια ακόμη φορά από την κυβέρνηση την κατάργηση των τεκμηρίων και την υιοθέτηση ενός πιο δίκαιου συστήματος. Θυμίζω ότι από τις 17 Ιουνίου οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωση του νόμου με τον οποίο θεσμοθετήθηκε ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης αλλά και της απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ σχετικά με τη διαδικασία αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος και του βάθους χρόνου διενέργειας του ελέγχου.



Έχοντας πάντως καταγράψει όλα αυτά τα στοιχεία, που δείχνουν μεγάλη επιβάρυνση, ελάχιστοι είναι αυτοί που αμφισβητούν την νέα διαδικασία και ζητούν να ελεγχθούν.



Αρχικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν 1/2 δεν εμπίπτει στο νέο σύστημα φορολόγησης αφού από μόνος του δηλώνει περισσότερα από 10.920€ ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα (14.196€ για όσους έχουν περισσότερα από 13 έτη δραστηριότητας). Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ συνολικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν υποβάλει έως τώρα 288.497 φορολογικές δηλώσεις. Από αυτές, 154.693 δηλαδή το 53% φορολογούνται τεκμαρτά δηλαδή δηλώνουν μικρότερο εισόδημα από τις 10.920€



Από αυτούς, οι 932 , το 6 δηλαδή τοις χιλίοις εκδήλωσαν πρόθεση αμφισβήτησης του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης συμπληρώνοντας τους κωδικούς 443-444. Για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία θα πρέπει εντός 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων να συμπληρώσουν το …περίφημο ερωτηματολόγιο σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης των ιδίων και των μελών της οικογένειας τους.



Από αυτούς τους 932, μόλις οι 83 – δηλαδή ούτε ένας στους δέκα – έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία και αναμένουν τον έλεγχο. Παρ’ όλα αυτά πρέπει να πληρώσουν το φόρο που τους έχει εκκαθαρισθεί και μετά θα ελεγχθούν.



Όλα αυτά δεν σημαίνουν πάντως ότι ΔΕΝ θα γίνουν αλλαγές. Κατά αρχάς μπορεί το ΣτΕ να αποφανθεί υπέρ των ελευθέρων επαγγελματιών οπότε και η κυβέρνηση θα πρέπει να συμμορφωθεί και να ξηλώσει το εφαρμοζόμενο σύστημα.

Ακόμη όμως και στην περίπτωση που το ΣτΕ απορρίψει το αίτημα τους, αλλαγές θα γίνουν όπως έχει ήδη τονίσει το οικονομικό επιτελείο. Θα αξιολογηθεί η λειτουργία του νέου συστήματος, θα διαπιστωθούν τυχόν αδικίες και θα επιχειρηθεί να διορθωθούν πριν αρχίσει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα φετινά εισοδήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.