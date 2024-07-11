Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών: Ζητάνε πίσω λεφτά που δόθηκαν ως κρατικές επιδοτήσεις για το ρεύμα

Σε καταγγελία ότι τις τελευταίες ημέρες φτάνουν συνεχώς στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών παράπονα επαγγελματιών που ξαφνικά επιβαρύνονται με μεγάλα ποσά για ηλεκτρικό ρεύμα που είχαν καταναλώσει την περίοδο 2022-2023, προχώρησε ο πρόεδρος του Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

Μάλιστα κάνει λόγο για "περιπτώσεις μελών που καλούνται να πληρώσουν σε παρόχους εκατοντάδες ευρώ και μάλιστα μέσα σε διάστημα λίγων ημερών".

Σύμφωνα με τον κ Χατζηθεοδοσίου, πρόκειται για ποσά που είχαν καταχωρηθεί εκείνη την περίοδο ως κρατική επιδότηση. Μόνο που τελικά δεν εγκρίθηκε ποτέ η καταβολή τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πλέον οι εταιρείες έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία είσπραξης αυτών των ποσών.

Από την πλευρά τους αρμόδιες πηγές διευκρινίζουν ότι πρόκειται για επιδοτήσεις, οι οποίες δόθηκαν σε επιχειρήσεις, οι οποίες τελικά δεν τις δικαιούνταν καθώς είχαν υπερβεί το ανώτατο όριο κρατικών ενισχύσεων σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συνολικό ποσό που καλούνται να επιστρέψουν χιλιάδες επιχειρήσεις ανέρχεται στα 2 εκατ. ευρώ σε σύνολο 800 εκατ. ευρώ που κατεβλήθησαν για επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας.



Αναλυτικά η δήλωση του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου



Τις τελευταίες ημέρες φτάνουν συνεχώς στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών τα παράπονα επαγγελματιών που ξαφνικά επιβαρύνονται με μεγάλα ποσά για ηλεκτρικό ρεύμα που είχαν καταναλώσει την περίοδο 2022-2023.

Υπάρχουν περιπτώσεις μελών μας που καλούνται να πληρώσουν σε παρόχους εκατοντάδες ευρώ και μάλιστα μέσα σε διάστημα λίγων ημερών.



Όπως μάθαμε, πρόκειται για ποσά που είχαν καταχωρηθεί εκείνη την περίοδο ως κρατική επιδότηση. Μόνο που τελικά δεν εγκρίθηκε ποτέ η καταβολή τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πλέον, μετά από πρόσφατη υπουργική απόφαση, οι εταιρείες έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία είσπραξης αυτών των ποσών.



Όλο αυτό που γίνεται θεωρούμε ότι είναι ανεπίτρεπτο και καλούμε τα συναρμόδια υπουργεία να μας απαντήσουν σε κάποιες εύλογες απορίες:

Όλοι αυτοί οι σημερινοί οφειλέτες είχαν ενημερωθεί με όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι αυτά τα ποσά θα γίνουν απαιτητά;

Το ίδιο το κράτος δεν φρόντισε για τη μείωση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος μέσω επιδότησης;

Πόσο ηθικό είναι να ζητείται από έναν επαγγελματία να εξοφλήσει μέσα σε διάστημα λίγων ημερών -υπάρχουν σχετικοί λογαριασμοί στη διάθεση του Ε.Ε.Α.- ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό; Αναρωτήθηκε κανείς αν αυτός ο άνθρωπος, υπό τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην αγορά με την τόση ακρίβεια και το λειτουργικό κόστος στα ύψη, μπορεί να έχει τη δυνατότητα εμπρόθεσμης πληρωμής του όποιου ποσού;

Από την στιγμή που η κυβέρνηση κάποια στιγμή έμαθε ότι δεν υπήρχε έγκριση από τις ευρωπαϊκές αρχές, γιατί δεν ενημέρωσε έγκαιρα τους οφειλέτες;

Ως Επιμελητήριο ζητάμε ξεκάθαρες απαντήσεις με τρόπο απλό και κατανοητό από κάποιον υπεύθυνο και όχι παραπομπή σε κάποιο ΦΕΚ ή σε υπουργικές αποφάσεις του παρελθόντος. Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν κάθε λεπτομέρεια που έχει σχέση με τέτοιου είδους ζητήματα καθώς από την εξέλιξη τους καθορίζεται και ο οικογενειακός και επαγγελματικός τους προϋπολογισμός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.