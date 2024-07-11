ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 6,5% στις πωλήσεις αυτοκινήτων στο α' εξάμηνο

Αύξηση 6,5% στις πωλήσεις αυτοκινήτων το πρώτο εξάμηνη του έτους δείχνουν στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σύμφωνα με τα οποία στο συγκεκριμένο διάστημα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 133.802 αυτοκίνητα.

Αναλυτικά, τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν το α’ εξάμηνο ανέρχονται σε 84.147 έναντι 76.366 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση 10,2%.

Επιμέρους τον Ιούνιο πάντως η αγορά αυτοκινήτου φαίνεται να κατέβασε ταχύτητα με την αύξηση των πωλήσεων να περιορίζεται σε 0,9%. Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Ιούνιο του 2024 ανήλθαν σε 15.627 έναντι 14.681 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο περυσινό μήνα, παρουσιάζοντας άνοδο 6,4%.

Παράλληλα, η κυκλοφορία νέων μοτοσικλετών άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2024, ανήλθε σε 40.878 έναντι 35.555 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2023, σημειώνοντας άνοδο 15%. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2024 ανέρχονται σε 38.762 έναντι 33.607 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 15,3%.

