Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία υποχωρεί στα επίπεδα των 1.470 μονάδων, εν μέσω αρνητικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο της χθεσινής πτώσης στη Wall Street, λόγω των ανησυχιών για υψηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 13:00, διαμορφώνεται στις 1.470,56 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,75%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 24,65 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,67%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,88%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (+0,87%) και της Quest Συμμετοχών (+0,36%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-2,17%), της Viohalvo (-1,52%), της Eurobank (-1,39%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,20%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank, με 1.060.293 και 820.334 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Μυτιληναίος με 4,42 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 2,32 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 23 μετοχές, 79 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Χαϊδεμένος +14,17% και Doppler +6,45%.

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Αττικές Εκδόσεις -9,95% και Sato -8,82%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.