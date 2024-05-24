'Ανοδο κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της Aegean για το α' τρίμηνο του έτους, με τη λειτουργική κερδοφορία να βελτιώνεται. Ωστόσο, σε επίπεδο αποτελεσμάτων η εταιρεία εμφάνισε διεύρυνση των ζημιών λόγω της αρνητικής μεταβολής στην ισοτιμία του δολαρίου από την αρχή του έτους που επηρεάζει την αποτίμηση των μελλοντικών ροών των μισθώσεων αεροσκαφών.

Τα βασικά μεγέθη:

€268,8 εκατ. Κύκλος Εργασιών, 17% υψηλότερος σε σχέση με το 2023.

2,9 εκατ. επιβάτες, 11% περισσότεροι από το πρώτο τρίμηνο του 2023.

EBITDA κέρδη €33,2 εκατ. από κέρδη €19,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

EBIT Ζημίες €7,2 εκατ., βελτιωμένες από ζημίες €14,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

€21,0 εκατ. Ζημίες μετά από Φόρους από €14,4 εκατ. ζημίες την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Aegean σε ανακοίνωσή της, ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο ανήλθε σε €268,8 εκατ., αυξημένος κατά 17% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2023. Παράλληλα, σημειώνεται πως σε συνέχεια της υψηλής δυναμικής του 2023, η εταιρεία συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία με περαιτέρω αύξηση της χωρητικότητας και τους χειμερινούς μήνες. Ο Όμιλος προσέφερε 10% περισσότερες θέσεις στο δίκτυο εξωτερικού σε 85 απευθείας συνδέσεις από τα δύο κύρια αεροδρόμια της χώρας. Συνολικά, ο Όμιλος προσέφερε 3,8 δισ. χιλιομετρικές θέσεις, 12% περισσότερες σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2023 και μετέφερε 2,9 εκατ. επιβάτες, 11% περισσότερους σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2023, εκ των οποίων 1,7 εκατ. επιβάτες από/προς προορισμούς του εξωτερικού. Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 82%.

Παράλληλα, σημειώνεται πως η Aegean παρέμεινε σταθερή στη στρατηγική ανάπτυξης και σε συνδυασμό με την ορθολογική διαχείριση του κόστους της, πέτυχε αύξηση των κερδών ΕΒΙΤDA, ήτοι κέρδη €33,2 εκατ. από κέρδη €19,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023, αλλά και βελτίωσε τα λειτουργικά της αποτελέσματα (EBIT) με μικρότερες ζημίες €7,2 εκατ. έναντι €14,7 εκατ. το 2023.

Ο Όμιλος συνεχίζει απρόσκοπτα το επενδυτικό του πλάνο στο νέο στόλο έχοντας παραλάβει 7 νέα αεροσκάφη σε σχέση με το Μάρτιο του 2023 ενώ έχει προβεί και σε επέκταση λειτουργικών μισθώσεων φθάνοντας συνολικά τα 79 αεροσκάφη, με αποτέλεσμα το κονδύλι των αποσβέσεων να έχει αυξηθεί κατά 19% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Παρά τη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας οι ζημίες μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €21,0 εκατ. από ζημίες €14,4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, λόγω της αρνητικής μεταβολής στην ισοτιμία του δολαρίου από την αρχή του έτους που επηρεάζει την αποτίμηση των μελλοντικών ροών των μισθώσεων αεροσκαφών.

Κατά το πρώτο τρίμηνο 2024 ο Όμιλος της AEGEAN εμφάνισε ισχυρές καθαρές ταμειακές ροές €188,6 εκατ., απόρροια και των υψηλών προ-πωλήσεων για τη θερινή περίοδο, με αποτέλεσμα τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις να διαμορφωθούν σε €729 εκατ.[1] την 31.03.2024 μετά και την εξαγορά των Τίτλων Κτήσης Μετοχών (Warrants) και την καταβολή της Αγοραίας Αξίας ύψους €85,4 εκατ. την 02.01.2024.

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά: «Η προσπάθεια της AEGEAN για τη βελτίωση της εποχικότητας είναι ορατή στην επένδυση στο δίκτυο εξωτερικού αλλά και τη σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και της κίνησης το πρώτο τρίμηνο. Για ακόμα ένα τρίμηνο, το εποχικά ασθενέστερο, η AEGEAN παρουσίασε υψηλότερη κερδοφορία EBITDA αποδεικνύοντας την ανθεκτική της βάση, την προσαρμοστικότητα και την ανταγωνιστικότητα στη διαχείριση του κόστους της. Είμαστε έτοιμοι για μία δυναμική θερινή σεζόν, με ενίσχυση δρομολογίων, αυξημένες συχνότητες εστιάζοντας στην περαιτέρω ανάπτυξή μας κυρίως από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Εξακολουθούμε να βλέπουμε ισχυρή ζήτηση για την καλοκαιρινή περίοδο. Είναι όμως, ακόμη νωρίς για συνολικές προβλέψεις για την απόδοση της καλοκαιρινής περιόδου, που όπως πάντα θα διαμορφώσει το αποτέλεσμα.

Παράλληλα είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι η προσπάθεια για την ανάπτυξη του Κέντρου Συντήρησης Αεροσκαφών και τoυ Κέντρου Εκπαίδευσης Πληρωμάτων ωριμάζει. Μέσα σε διάστημα 12 μηνών ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης του κτηρίου και ήδη οι πρώτοι 4 προσομοιωτές πτήσεων είναι σε λειτουργία, καλύπτοντας τις ανάγκες πληρωμάτων τόσο της AEGEAN όσο και τρίτων αεροπορικών εταιρειών. Ο Όμιλος, παράλληλα έχει ξεκινήσει να παρέχει και υπηρεσίες βαριάς συντήρησης στους πρώτους εξωτερικούς πελάτες».

Πηγή: skai.gr

