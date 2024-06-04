Καθησυχαστικοί, αλλά με «αστερίσκους», εμφανίζονται οι αρμόδιοι για τους πελάτες του ομίλου FTI. Όπως επισημαίνει στην ιστοσελίδα του το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών, όσοι έχουν κλείσει στον FTI πλήρες «πακέτο διακοπών» (πτήσεις, διαμονή και πιθανόν διατροφή ή ενοικίαση αυτοκινήτου), θα αποζημιωθούν από το Ταμείο Ταξιδιωτικής Ασφάλισης. Το Ταμείο είχε συσταθεί το 2021, μετά τη χρεοκοπία του Thomas Cook, του μεγαλύτερου την εποχή εκείνη τουρ-οπερέιτορ στην Ευρώπη.

Η ακύρωση με παράλληλη παρέμβαση του Ταμείου ισχύει, σε πρώτο στάδιο, για όσους επρόκειτο να αναχωρήσουν για διακοπές μεταξύ 3 και 5 Ιουνίου. Για αναχωρήσεις από τις 6 Ιουνίου και μετά, εκπρόσωπος του FTI δηλώνει στο πρώτο πρόγραμμα της γερμανικής τηλεόρασης (ARD) ότι «καταβάλλεται προσπάθεια, στο μέτρο του δυνατού, να βρεθεί μία εναλλακτικη λύση» ώστε οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν κανονικά τις διακοπές τους.

Δεν επηρεάζονται όσοι έκλεισαν μέσω FTI πακέτα διακοπών σε άλλους, συνεργαζόμενους ομίλους, καθώς σε αυτή την περίπτωση ο FTI είναι απλώς διαμεσολαβητής και όχι αντισυμβαλλόμενος. Ωστόσο, δυσκολίες θα αντιμετωπίσουν όσοι έχουν κλείσει μόνο πτήση ή μόνο ξενοδοχείο στον FTI δεδομένου ότι το Ταμείο Ταξιδιωτικής Ασφάλισης δεν καλύπτει «μεμονωμένα» ταξιδιωτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Σημειωτέον επίσης ότι για τους πελάτες του FTI δεν προβλέπεται αλλαγή κράτησης (rebooking) σε άλλους τουρ-οπερέιτορ.

Πάντως, το γεγονός ότι η χρεοκοπία ανακοινώθηκε μόλις λίγες ημέρες πριν αρχίσουν οι καλοκαιρινές διακοπές στη Γερμανία (στις 20 Ιουνίου κλείνουν τα σχολεία σε Σαξονία και Θουριγγία, ακολουθούν Βρέμη και Κάτω Σαξονία) όχι μόνο δεν θεωρείται πρόβλημα, αλλά μάλλον αποτελεί θετική εξέλιξη. Και αυτό γιατί όπως εκτιμά το Spiegel Online, οι περισσότεροι δεν έχουν αρχίσει καν τις διακοπές τους, άρα δεν πρόκειται να εγκλωβιστούν σε κάποιον μακρινό προορισμό. Επιπλέον δε, πολλοί δεν έχουν προπληρώσει ολόκληρο το αντίτιμο του «πακέτου», παρά μόνο μία προκαταβολή.

Οι οφειλές προς τους ξενοδόχους

Διαχειριστής της πτώχευσης ορίστηκε δικηγορικό γραφείο του Μονάχου με εμπειρία σε ανάλογες περιπτώσεις. Οι λεπτομέρειες της υπόθεσης δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές. Πάντως η γενική αρχή του πτωχευτικού δικαίου είναι ότι τηρείται μία συγκεκριμένη σειρά προτεραιότητας, μέχρι να ικανοποιηθούν όλοι οι πιστωτές και οι έχοντες έννομο συμφέρον. Σε αυτή τη σειρά πρώτο είναι το κράτος.

Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα, καθώς το γερμανικό Δημόσιο στην περίοδο της πανδημίας είχε χορηγήσει στον όμιλο FTI οικονομική βοήθεια ύψους 595 εκατομμυρίων ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας δεν έχει ακόμη επιστραφεί. «Υπάρχουν δημοσιονομικοί, νομικοί και οικονομικοί λόγοι για τους οποίους δεν μπορεί να δοθεί περαιτέρω βοήθεια», δήλωσε τη Δευτέρα στο Βερολίνο ο εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομίας Στέφαν Χάουφε. Πρόσφατα, πάντως, γερμανικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για διαπραγματεύσεις μεταξύ του FTI του γερμανικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο το «κούρεμα» του χρέους της επιχείρησης.

Δύσκολες ημέρες για τους εργαζόμενους

Τι γίνεται όμως με τους 11.000 εργαζόμενους του ομίλου; Σύμφωνα με το Spiegel Online το πιθανότερο σενάριο είναι να παραλάβουν την απόλυσή τους. Για μία μεταβατική περίοδο τριών μηνών θα λαμβάνουν από το κράτος μία οικονομική βοήθεια, αλλά αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνο για τους εργαζόμενους εντός Γερμανίας.

Θεωρητικά υπάρχει βέβαια η δυνατότητα εξαγοράς του FTI από την DER Touristik, δεύτερο σε μέγεθος τουρ-οπερέιτορ στην Ευρώπη, ο οποίος είχε εκδηλώσει και παλαιότερα ενδιαφέρον. Υπό τις παρούσες συνθήκες ωστόσο δεν αποκλείεται ένας πιθανός αγοραστής να εστιάσει μόνο στα πλέον επικερδή τμήματα του ομίλου FTI, όπως για παράδειγμα η εταιρεία παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών Meeting Point.

(dpa, HB, Spiegel Online, ARD)

Πηγή: DW: Γιάννης Παπαδημητρίου

