Η Mytilineos αλλάζει όνομα και γίνεται "Metlen"

Τα βέλη του κατά της Κομισιόν για τη διαχείρισή της στο θέμα της ενεργειακής κρίσης εξαπέλυσε για μια ακόμη φορά ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ο κ. Μυτιληναίος μίλησε για το dual listing σε “ξένο χρηματιστήριο”, για τα καθαρά κέρδη του ομίλου που φέτος μπορεί να ξεπεράσουν τα 700 εκατ. ευρώ, για τη ΜΕΤΚΑ η οποία θα επανέλθει στο χρηματιστήριο ως μια αμιγώς κατασκευαστική εταιρεία, ενώ απάντησε και σε ερώτημα αν... κοιτάει προς την Helleniq Energy.

Η Βίβιαν Μπουζάλη, γενική διευθύντρια Επικοινωνίας και Στρατηγικής Marketing της Mytilineos, παρουσίασε τη νέα ταυτότητα του ομίλου, ο οποίος μετονομάζεται σε Metlen -από το Energy & Metals-, με σύμβολο ένα διάδικο αστέρα.

Η ισορροπία θα έρθει με συγκέντρωση της αγοράς σε λίγους

Ερωτηθείς για την αγορά της ενέργειας, ο πρόεδρος του ομίλου σημείωσε πως όποιος δεν είναι καθετοποιημένος, θα αντιμετωπίσει προβλήματα. Προχώρησε μάλιστα και σε μια πρόβλεψη. Όπως είπε, προβλέπει ότι οι διαγωνισμοί για την έκδοση άδειας και άδειας σύνδεσης των ΑΠΕ θα καταργηθούν τελείως. Σε αυτό το πλαίσιο σημείωσε πως όποιος κατασκευάσει έργο ΑΠΕ θα πρέπει να αναλάβει και το ρίσκο, όπως για παράδειγμα το ενδεχόμενο να φτάσει σε σημείο να πουλάει “μηδενικά” το ρεύμα που παράγει.

“Οι αποδόσεις των ΑΠΕ θα μειώνονται, θα γίνονται λιγότερο ελκυστικές για τους επενδυτές μέχρι να επέλθει μια ισορροπία, η οποία θα βρεθεί με συγκέντρωση της αγοράς σε λίγους ομίλους που έχουν το know how για να διαχειριστούν τη νέα πραγματικότητα” δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μυτιληναίος.

Αλλαγή... πίστας

Ερωτηθείς για τα αποτελέσματα του ομίλου, ο κ. Μυτιληναίος έκανε αναφορά σε δηλώσεις που είχε πραγματοποιήσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων το 2021. "Τότε, είχα πει πως το 2022 θα υπερδιπλασιαστεί η κερδοφορία του ομίλου. Κάποιοι γέλαγαν, κάποιοι είπαν ‘τα έχει χάσει ο Βαγγέλης.’ Στην πορεία αυτοί τα έχασα. Υπερδιπλασιάσαμε τα αποτελέσματά μας.”

Συνέχισε λέγοντας πως τότε και δη εν μέσω ενεργειακής κρίσης, προχώρησε σε πρόβλεψη για EBITDA ύψους 1 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 600 εκατ. ευρώ. Σε αυτό το σημείο έκανε μάλιστα τον διαχωρισμό μεταξύ της λειτουργικής κερδοφορίας και των καθαρών κερδών, αναφερόμενος στον “καπιταλισμό των μετόχων” οι οποίοι κοιτούν τα κέρδη και συγκεκριμένα τα κέρδη ανά μετοχή.

Όπως είπε ο κ. Μυτιληναίος, εάν δεν μεσολαβήσουν δραματικά γεγονότα, ο όμιλος θα συνεχίσει την πολύ καλή του πορεία. "Θα αρχίσει να 'τσιμεντώνει' στη συνείδηση της αγοράς και των μετόχων ότι η Mytilineos θα κυμαίνεται σταθερά σε λειτουργική κερδοφορία μεταξύ 1 δισ. - 1,2 δισ. ευρώ. Και σε καθαρή κερδοφορία άνω των 600 εκατ. ευρώ (για φέτος εκτίμησε πως τα καθαρά κέρδη ενδέχεται να φτάσουν στα 700 εκατ. ευρώ). Κι αυτά τα νούμερα, όπως είπε ο ισχυρός άνδρας του ομίλου, θα ισχύουν "έως ότου αρχίσουν να ωριμάζουν οι επενδύσεις ή γίνει μια μεγάλη εξαγορά. Εκεί θα ανέβουμε πάλι πίστα, θα ξεφύγουμε τελείως από αυτά τα νούμερα."

Οργανική η ανάπτυξη του ομίλου

Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Μυτιληναίος τόνισε πως ναι μεν ο όμιλος έχει κάνει στο παρελθόν μεγάλες εξαγορές οι οποίες ήταν πολύ αποδοτικές, η ανάπτυξη του ομίλου όμως ήταν ανέκαθεν οργανική. "Εχουμε βασιστεί στην οργανική ανάπτυξη. Επενδύαμε μέρος των κερδών κι έτσι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αυτή τη στιγμή 'τρέχουν' projects 4-5 δισ., όπως για παράδειγμα στον Καναδά, στην Ιταλία κτλ. Χωρίς να ζητήσουμε χρήματα από τους μετόχους. Κι αυτό γιατί ξέρουμε να χειριζόμαστε το asset rotation plan."

Ίσως του χρόνου η ΓΣ να γίνει αλλού

Αναφερόμενος στις διαδικασίες για εισαγωγή σε "μεγάλο χρηματιστήριο του εξωτερικού" ο κ. Μυτιληναίος ανέφερε πως προχωρούν. "Το πιθανότερο χρηματιστήριο είναι αυτό του Λονδίνου", είπε, προσθέτοντας πως είναι μια διαδικασία εξαιρετικά πολύπλοκη και επίπονη. "Ο,τι είναι να γίνει, γίνεται στην ώρα του. Καθυστερήσεις δεν υπάρχουν." Απέφυγε να κάνει πρόβλεψη για το πότε θα πραγματοποιηθεί το dual listing, εξέφρασε ωστόσο την ελπίδα "του χρόνου η ΓΣ να γίνει αλλού."

Τι ισχύει με την Helleniq Energy

Ο κ. Μυτιληναίος ερωτήθηκε και για τα δημοσιεύματα που τον φέρουν να έχει μεγάλο ποσοστό στην Helleniq Energy. Οπως είπε, αναφέρονται ποσοστά μετοχών που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. "Και η Mytilineos και εγώ έχουμε μετοχές σε ποσοστά που δεν είναι ανακοινώσιμα." Και συνέχισε λέγοντας: Τα ΕΛΠΕ έχουν δυο μεγάλους μετόχους. Την οικογένεια Λάτση και το ελληνικό δημόσιο. Κανένας εκ των δυο δεν έχει εκδηλώσει πρόθεση να πουλήσει ποσοστό" δήλωσε. Συμπλήρωσε όμως πως "αν αυτό αλλάξει και η όλη υπόθεση τεθεί σε άλλη βάση τότε το πράγμα πάει αλλού. Η διύλιση είναι μια δραστηριότητα του ευρύτερου ενεργειακού τομέα στον οποίο εμείς έχουμε παρουσία. Θα δούμε τα στοιχεία και θα αποφασίσουμε. Τώρα είναι πολύ νωρίς και δεν θέλω να δημιουργώ προσδοκίες που μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα."

Επιστροφή στο χρηματιστήριο για τη ΜΕΤΚΑ

Αναφερόμενος στη ΜΕΤΚΑ ο κ. Μυτιληναίος τόνισε πως με το ανεκτέλεστο των έργων που διαθέτει, αλλά και με τα έργα που επιδιώκει να αναλάβει -και υπό το πρίσμα της έντονης οικοδομικής δραστηριότητας, δημόσιας και ιδιωτικής- η ΜΕΤΚΑ θα είναι πανέτοιμη να επανέλθει στο χρηματιστήριο ως μια αμιγώς κατασκευαστική εταιρεία με υγιέστατο ισολογισμό.

"Είμαι βέβαιος ότι θα γίνει. Εμείς μεγαλώσαμε και ανδρωθήκαμε στο ελληνικό χρηματιστήριο, τώρα όμως ήρθε η ώρα να κουνήσουμε το μαντίλι, το οποίο έχω συναίσθηση πως δεν είναι καλό για το ελληνικό χρηματιστήριο. Η ευθύνη μου, όμως, είναι προς τους μετόχους της εταιρείας. Παρ' όλα αυτά αναγνωρίζω και το μέλλον του ελληνικού χρηματιστηρίου και τις προσπάθειες που γίνονται για την αναβάθμισή του. Γι' αυτό και θέλουμε να κρατήσουμε το dual listing στην Αθήνα και να αντικαταστήσουμε στο ΧΑ τη Μυτιληναίος με τη ΜΕΤΚΑ" είπε ο πρόεδρος της Mytilineos.

Βέλη κατά της Κομισιόν

Σχετικά με την ενεργειακή κρίση και τον χειρισμό της από την Κομισιόν ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε σε πολύ μεγάλα λάθη που έχουν γίνει, ενώ χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του ότι ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκαν Ευρώπη και Κομισιόν το πρόβλημα θα είναι μια ιστορία με πολλές μελανές σελίδες.

Αναφέρθηκε επίσης στην Επίτροπο Ενέργειας, τονίζοντας πως είναι από την Εσθονία, η οποία το "μόνο που δηλώνει είναι ότι πρέπει να σταματήσουμε τις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία. Αυτό μας λέει συνέχεια. Αυτό που δεν μας λέει είναι τι θα κάνουμε όταν το TTF φτάσει στα 120 ευρώ και όταν θα ακριβύνει το ρεύμα και θα φωνάζει ο κόσμος. Δεν την ενδιαφέρει". "Ολη η γερμανική βιομηχανία στηρίζεται σε μια Επίτροπο από την Εσθονία, ήταν η χαρακτηριστική του αποστροφή.

Στήριξη σε Σπύρο Θεοδωρόπουλο

Τέλος, ερωτηθείς γιατί δεν “κατεβαίνει” για πρόεδρος του ΣΕΒ ο κ. Μυτιληναίος ανέφερε πως χαίρεται που φέτος υπάρχουν δυο υποψήφιοι για την προεδρία στον ΣΕΒ. Η δική μου παρουσία δεν είναι αναγκαία. Υποψήφιος είναι ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος ο οποίος είναι εξαιρετικά άξιος επιχειρηματίας και με μεγάλη πείρα, ενώ έχει την απόλυτη υποστήριξή μας. “Αν εκλεγεί, θα τα πάει πάρα πολύ καλά.”

Πηγή: skai.gr

