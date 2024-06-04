Ισχυρό ενδιαφέρον, που ξεπερνάει τις αρχικές εκτιμήσεις, καταγράφεται από τις επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους στη νέα διαδικασία ηλεκτρονικών δημοπρασιών παραχώρησης χρήσης παραλιών και αιγιαλού, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο που νομοθέτησε πρόσφατα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Αναλυτικά, ήδη έχει αναρτηθεί και ολοκληρωθεί το 80% των προγραμματισμένων ηλεκτρονικών δημοπρασιών ενώ, λόγω του πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος και προκειμένου να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα το σύνολο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, επεκτάθηκε έως τις 28 Ιουνίου η διαδικασία προκειμένου να ολοκληρωθούν σταδιακά και οι υπόλοιπες εκκρεμείς δημοπρασίες. Οι δε απευθείας συμβάσεις όμορων επιχειρήσεων, ξενοδοχείων που λαμβάνουν απευθείας μίσθωση χωρίς δημοπρασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 10ημέρου. Παράλληλα, το Υπουργείο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των κατά τόπους Κτηματικών Υπηρεσιών, ενώ, για πρώτη φορά φέτος, το ελεγκτικό έργο τους συνεπικουρείται από την νέα εφαρμογή υποβολής καταγγελιών από τους πολίτες myCoast, την λήψη και αξιοποίηση δορυφορικών εικόνων και την χρήση drones με έμφαση σε παραλίες υψηλής παραβατικότητας και χρήσης.

Οι δημοπρασίες γίνονται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά, δίνοντας την δυνατότητα σε όσους επιχειρηματίες πληρούν τις προϋποθέσεις να συμμετάσχουν με όρους διαφάνειας και δίκαιου ανταγωνισμού. Ειδικότερα, οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες διενεργούνται μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας (https://eauctions.gsis.gr).

Έως σήμερα, έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα 959 δημοπρασίες, ενώ οι δημοπρασίες συνολικά αναμένεται να ξεπεράσουν τις 1.200 για φέτος. Από τις 959 δημοπρασίες, οι 735 έχουν ολοκληρωθεί με κατακύρωση της παραλίας σε εκείνες τις επιχειρήσεις που κατέβαλλαν το υψηλότερο τίμημα, ενώ οι υπόλοιπες κρίθηκαν άγονες και προγραμματίζεται η εκ νέου δημοπράτηση τους το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, υπάρχουν και 6.500 ενεργές συμβάσεις για τις οποίες δεν χρειάζεται εκ νέου δημοπρασία έως ότου ολοκληρωθεί η μισθωτική τους περίοδος, διέπονται ωστόσο από τους ίδιους κανόνες ποινών και προστίμων με αυτές των νέων παραχωρήσεων. Τέλος, με τον νέο νόμο θεσμοθετήθηκαν και οι «απάτητες παραλίες", περιοχές δηλαδή υψηλής προστασίας που βρίσκονται σε περιοχές Natura όπου απαγορεύεται η παραχώρηση και κατ’ επέκταση η τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών κ.λπ.

Επιπλέον, αναφορικά με τις απευθείας συμβάσεις όμορων επιχειρήσεων, ξενοδοχείων που λαμβάνουν απευθείας μίσθωση χωρίς δημοπρασία, έχουν δοθεί ήδη συγκεκριμένες οδηγίες προς τις κατά τόπους υπηρεσίες προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, ειδικά στις Κυκλάδες και τη Χαλκιδική που η ζήτηση είναι αυξημένη. H υπογραφή των σχετικών συμβάσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 10ημέρου.

Παράλληλα, προχωράει και η συμμόρφωση των επιχειρήσεων που διαθέτουν ενεργές υφιστάμενες συμβάσεις στους νέους κανονισμούς παραχωρήσεων και εκτιμάται πως η νέα βελτιωμένη εικόνα στις ελληνικές παραλίες και αιγιαλούς θα έχει σταδιακά διαμορφωθεί από τα τέλη Ιουνίου. Υπενθυμίζεται πως στο νέο σύστημα προβλέπονται αυστηροί κανόνες και εντατικοί έλεγχοι με στόχο τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στις παραλίες, την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με διαφάνεια, την προστασία του περιβάλλοντος, την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τον σεβασμό και την ασφάλεια των λουόμενων.

Πρωτοβουλίες ενίσχυσης των Κτηματικών Υπηρεσιών

Επιπρόσθετα, προκειμένου να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις, το Υπουργείο υλοποιεί σειρά πρωτοβουλιών για την ενίσχυση και υποστήριξη των κατά τόπους Κτηματικών Υπηρεσιών.

Παράλληλα κλιμάκια στελεχών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με επικεφαλής τη Γενική Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας Νάγια Κόλλια πρόκειται να μεταβούν στις Κτηματικές Υπηρεσίες των παραπάνω περιοχών όπου καταγράφεται μεγάλο ενδιαφέρον προκειμένου να επιβλέψουν και να επιταχύνουν τις απαραίτητες διαδικασίες για την ολοκλήρωση του έργου.

Επιπρόσθετα, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των Κτηματικών Υπηρεσιών και σε συνέχεια σχετικής σύμβασης για το έργο «Ολοκλήρωση των διαδικασιών καταγραφής στο Εθνικό Κτηματολόγιο, προστασία και αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών» με το ΤΑΙΠΕΔ, έγινε η κατακύρωση των αναδόχων που θα ενισχύσουν τις Κτηματικές Υπηρεσίες και θα συμβάλουν στη διαχείριση του τεράστιου όγκου που αφορά τη δήλωση των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου στο κτηματολόγιο.

Tέλος, υπενθυμίζεται πως, όπως συνέβη και την περασμένη χρονιά, προβλέπεται η δυνατότητα μετακίνησης προσωπικού των Κτηματικών Υπηρεσιών προκειμένου να στελεχώσουν και να υποστηρίξουν περιοχές όπου υπάρχει μεγάλος φόρτος.

Πηγή: skai.gr

