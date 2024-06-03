Τα πακέτα διακοπών των επισκεπτών από τη Γερμανία στη χώρα μας από τον FTI έχουν ήδη εξοφληθεί είτε προπληρωθεί, άρα έχει αποφευχθεί ο κίνδυνος μη πληρωμής των ξενοδόχων και άλλων εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, αναφέρουν πήγες από το Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ με αφορμή την πτώχευση του γερμανικού tour operator FTI.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπολογίζεται ότι ο αριθμός των ταξιδιωτών που βρίσκονται στη χώρα μας ανέρχεται στις 7.500. Οι ταξιδιώτες αυτοί θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις διακοπές τους και να επιστρέψουν στη Γερμανία κανονικά, χωρίς να επηρεαστούν από την πτώχευση της FTI.

Όπως αναφέρεται, ο ΕΟΤ και τα αρμόδια τμήματα του Υπουργείου αντέδρασαν με αμεσότητα, και σε αυτή τη φάση συλλέγουν στοιχεία για να προβούν σε συγκεκριμένες, τεκμηριωμένες ανακοινώσεις.

Υπογραμμίζεται πως ήδη έχουν γίνει σχετικές επαφές από το γραφείο ΕΟΤ Γερμανίας, ενώ στελέχη του ΕΟΤ είναι σε επικοινωνία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) και τον αντιπρόσωπο της FTI στην Ελλάδα.

Αναφέρεται πως σε περίπτωση δε που διαπιστωθούν μεμονωμένα προβλήματα και περιστατικά δυσλειτουργίας, οι υπηρεσίες του Υπουργείου και του Οργανισμού Τουρισμού βρίσκονται σε ετοιμότητα και συντονισμό ώστε να συμβάλλουν άμεσα στην ουσιαστική αντιμετώπισή τους.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία FTI είναι ασφαλισμένη κατά της αφερεγγυότητας μέσω του Γερμανικού Ταμείου Ταξιδιωτικής Ασφάλισης (DRFS).

Σύμφωνα και με την ενημέρωση από τον Σύνδεσμο Γερμανικών Τουριστικών Πρακτόρων DRV αλλά και την επίσημη ανακοίνωση του FTI , αυτό συνεπάγεται ότι οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν - ολόκληρη η τιμή του ταξιδιού εάν έχει ήδη πληρωθεί, καθώς και οι προκαταβολές - προστατεύονται σε περίπτωση αφερεγγυότητας. Αυτό ισχύει για πελάτες που έχουν κάνει κράτηση πακέτου διακοπών.

Το DRSF είναι πλέον υπεύθυνο για την επεξεργασία σε περίπτωση αφερεγγυότητας, σε στενή συνεργασία με τον επηρεαζόμενο διοργανωτή. Αυτό σημαίνει ότι το DRSF είναι υπεύθυνο, αφενός, για την επιστροφή της τιμής ταξιδιού που καταβλήθηκε στους επηρεαζόμενους πελάτες και, αφετέρου, για κάθε απαραίτητο επαναπατρισμό των επισκεπτών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κύριος όγκος των πελατών του FTI κατευθυνόταν στο 70% σε Κρήτη και Ρόδο, 20% σε Κέρκυρα και Κω και το υπόλοιπο 10% περίπου κάλυπτε την υπόλοιπη χώρα.

Πηγή: skai.gr

