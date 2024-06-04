Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ο τρίτος -ή τέταρτος κατ' άλλους- μεγαλύτερος tour operator στην Ευρώπη κατέρρευσε αλλά οι επιπτώσεις για την Ελλάδα είναι διαχειρίσιμες, εντυπωσιακά διαχειρίσιμες.



Αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν περί τις 7.500 επισκέπτες που έχουν έρθει στη χώρα μέσω του FTI, οι 4.000 από τους οποίους βρίσκονται στην Κρήτη.

Κρήτη, Ρόδος και Κέρκυρα είναι οι 3 κύριοι προορισμοί στους οποίους δραστηριοποιήθηκε ο FTI.

Όλοι αυτοί οι επισκέπτες, όπως τονίζουν με έμφαση από το υπουργείου Τουρισμού, θα ολοκληρώσουν απρόσκοπτα τις διακοπές τους σαν να μην είχε συμβεί η χθεσινή αίτηση πτώχευσης από τον Βαυαρικό κολοσσό. Μάλιστα οι Έλληνες ξενοδόχοι με ίδια έξοδα θα μεταφέρουν τους επισκέπτες αυτούς στα αεροδρόμια, προκειμένου να μην αμαυρωθεί ούτε στο ελάχιστο η εικόνα τους για τη χώρα μας.

Για όσους ξένους τουρίστες έχουν κλείσει πακέτα για να έρθουν στη χώρα μας φέτος, όλοι οι παράγοντες της αγοράς που μίλησαν στο skai.gr εκτιμούν ότι θα έρθουν τελικά απλά με άλλον tour operator.

Η φύση απεχθάνεται τα κενά και πρέπει να θεωρείται βέβαιο – αν δεν έχει ήδη αρχίσει – ότι οι άλλοι μεγάλοι παίκτες της αγοράς θα σπεύσουν να αγοράσουν τα πακέτα αυτά ακόμη κι αν χρειαστεί να χάσουν τις προκαταβολές.

Στη χειρότερη περίπτωση εκτιμούσε κορυφαίος παράγοντας του χώρου να χαθεί ένα 5% των επισκεπτών που έφερνε o FTI , περίπου δηλαδή 2.250 από τις 450.000 συνολικά ήλθαν πέρυσι.



Στα πολύ θετικά είναι και το γεγονός ότι καμία ελληνική επιχείρηση – ξενοδοχείο ή τουριστικό γραφείο – που συνεργαζόταν με την Γερμανική εταιρεία δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα που απειλεί την ύπαρξη του.



Όσον αφορά στα φετινά πακέτα, επειδή οι φήμες για οικονομικά ανυπέρβλητες δυσκολίες και επερχόμενο κανόνι είχαν αρχίσει ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο, ΌΛΑ είναι προπληρωμένα. Επομένως, κανείς επιχειρηματίας δεν θα χάσει φετινά χρήματα.



Τα περσινά χρήματα είναι άλλη ιστορία.

Υπολογίζεται ότι ο FTI οφείλει από πέρυσι 1,8εκατ€ σε 170 ξενοδοχεία , μια μέση οφειλή δηλαδή λίγο μεγαλύτερη από 10.000€.

Τα χρήματα αυτά οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να τα διεκδικήσουν από τη δικηγορική εταιρεία Finkenhof η οποία έχει ορισθεί ως διαχειριστής μπαίνοντας σε μια μακρά σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις δικαστική διαμάχη.

Στην απευκταία περίπτωση που δεν καταφέρουν να λάβουν ούτε 1€, οι εκτιμήσεις είναι ότι και πάλι δε θα υπάρξει πρόβλημα επιβίωσης καθώς γίνεται λόγος για μεγάλα ξενοδοχεία των οποίων η ύπαρξη δεν μπορεί να απειληθεί από μια οφειλή 55.000€ που είναι και η μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή.



Τα προβλήματα του FTI είχαν αρχίσει πριν ακόμη από την πανδημία.

Για να σταθεί στα πόδια της έλαβε 590εκατ€ από τη Γερμανική κυβέρνηση και 280εκατ€ μέσω δανείου από την τράπεζα Unicredit. Στα μέσα Απριλίου φάνηκε φως στο τούνελ με την εμφάνιση του Αμερικανικού fund Certares το οποίο και ανακοίνωσε ότι θα αγόραζε την εταιρεία της οποίας τα χρέη έφταναν το 1δισ€ περίπου και θα έδινε ένεση ρευστότητας 125εκατ€.



Η διαδικασία των εγκρίσεων και της αδειοδότησης κράτησε όμως πολύ περισσότερο από τις αντοχές της επιχείρησης εν μέσω φημών ότι οι Αμερικανοί ζητούσαν και κούρεμα οφειλών για να προχωρήσουν κάτι που η Γερμανική κυβέρνηση αρνήθηκε κατηγορηματικά.

Η Γερμανική επιτροπή ανταγωνισμού αναμενόταν να δώσει την έγκριση της για την εξαγορά τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου αλλά ο FTI δεν είχε ρευστότητα να ...αντέξει έως τότε και η Γερμανική κυβέρνηση αρνήθηκε να δώσει εγγυήσεις. Κάπως έτσι μπήκαν άδοξα τίτλοι τέλους στη λειτουργία μιας επιχείρησης με 11.000 εργαζομένους και παρουσία στην τουριστική αγορά από το 1983.



Πρόκειται για τη 2η χρεοκοπία γερμανικού tour operator την τελευταία 5ετία μετά από αυτή του Tomas Cook τον Σεπτέμβριο του 2019.

