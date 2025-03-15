Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία από τη Moody's μετά από 15 χρόνια - Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Στην πολυπόθητη αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας προχώρησε την Παρασκευή ο οίκος αξιολόγησης Moody's Ratings, ο τελευταίος των «μεγάλων» που στερούσε ακόμα την επενδυτική βαθμίδα στην ελληνική οικονομία, σβήνοντας οριστικά το «στίγμα» που άφησε στη χώρα η κρίση χρέους. Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η μόνη καλή οικονομική είδηση, καθώς ο Κωστής Χατζηδάκης αποκάλυψε μεγαλύτερο πλεόνασμα και προανήγγειλε σημαντικές μειώσεις φόρων από τον Σεπτέμβριο.

Ήταν Ιούνιος του 2010 όταν η Moody's «γκρεμοτσάκιζε» το ελληνικό χρέος κατά τις τρεις βαθμίδες στην κατηγορία «σκουπίδια». 15 χρόνια μετά όμως, ο οίκος αξιολόγησης επανέφερε την Ελλάδα στην ελίτ των επενδυτικών προορισμών.

«Ήταν ο τελευταίος οίκος που δεν είχε αναβαθμίσει την Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα. Το έκανε χθες, και νομίζω με αυτόν τον τρόπο ένας πολύ μακρύς αμφισβήτησης των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας», σχολίασε σήμερα και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις δηλώσεις του στο υπουργικό συμβούλιο.

Ο οίκος αξιολόγησης αναγνωρίζει ότι η ελληνική οικονομία είναι πλέον πολύ πιο ανθεκτική σε ενδεχόμενα μελλοντικά σοκ. Στη ζυγαριά της Moody's έγειρε καθοριστικά υπέρ της Ελλάδας η συνεπής δημοσιονομική υπεραπόδοση της χώρας επί σειρά ετών.

Στο μεταξύ, στην παράδοση των σκήπτρων του υπουργείου Οικονομικών στον Κυριάκο Πιερρακάκη, ο Κωστής Χατζηδάκης αποκάλυψε ότι ο νέος ΥΠΟΙΚ ξεκινά με προίκα ένα πρωτογενές πλεόνασμα κατά μία μονάδα υψηλότερα των εκτιμήσεων. «Δεν θέλω να προτρέχω αλλά παίρνω ένα κάποιο ρίσκο, λέγοντας ότι σε ένα μήνα από τώρα, όταν θα βγουν τα οριστικά στοιχεία, θα δείτε ένα πρωτογενές πλεόνασμα στο ύψος περίπου του 3,5% και ένα πλεόνασμα 0,2%», δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης.

Ένα πλεόνασμα, το οποίο ακριβώς επειδή ήρθε μέσω μόνιμων μέτρων πάταξης της φοροδιαφυγής, θα δώσει την ευκαιρία στην κυβέρνηση για σημαντικές μειώσεις φόρων τον Σεπτέμβριο, όπως σχολίασε και ο Κωστής Χατζηδάκης.

Η μείωση χρέους, η βελτίωση της υγείας των τραπεζών και οι θεσμικές βελτιώσεις εξηγούν επίσης την επενδυτική βαθμίδα που έδωσε και η Moody's.

«Και μόνο τα χθεσινά καλά νέα συνιστούν εθνική επιτυχία μεγάλου συμβολισμού και αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα απαλλάσσεται βήμα - βήμα από τα τελευταία απομεινάρια της κρίσης χρέους», δήλωσε από τη μεριά του ο κ. Πιερρακάκης, με τον νέο ΥΠΟΙΚ να στέλνει μήνυμα στις αγορές ότι η Ελλάδα θα παραμείνει σταθερή στις δεσμεύσεις της όσον αφορά τους δημοσιονομικούς στόχους και στη μείωση του χρέους.

Γιατί είναι σημαντική η αναβάθμιση από τη Moody's και τι σημαίνει για την Ελλάδα

Ο οικονομικός συντάκτης του ΣΚΑΪ Χρυσόστομος Τσούφης δήλωσε στο απογευματινό δελτίο ότι η αναβάθμιση από τον οίκο αξιολόγησης Moody's έχει σημαντικά αποτελέσματα και συμβολικά και απτά.

Όσον αφορά τα συμβολικά αποτελέσματα, «φεύγουν οι αστερίσκοι δίπλα από το όνομα της Ελλάδας. Είχαμε την επενδυτική βαθμίδα από τη Fitch και τη Standard & Poor's, αλλά όλοι έβλεπαν έναν αστερίσκο δίπλα στο όνομα της Ελλάδας, γιατί έλειπε η Moody's. Φεύγουν οι αστερίσκοι, οπότε ενισχύεται η αξιοπιστία της χώρας. Η Moody's δεν είναι ένας τυχαίος οίκος αξιολόγησης που έλειπε, είναι ο σημαντικότερος γιατί είναι ο πιο αυστηρός και ο πιο αξιοσέβαστος. Και όπως σχολίασε και ο νέος ΥΠΟΙΚ, κόβεται ακόμη ένας δεσμός με την εποχή των μνημονίων».

Όσον αφορά τα απτά αποτελέσματα της αναβάθμισης, ο Τσούφης σημειώνει ότι η απόφαση της Moody's σημαίνει «περισσότερους επενδυτές. Υπάρχουν funds τα οποία για να επενδύσουν σε μία χώρα θέλουν η χώρα αυτή να έχει επενδυτική βαθμίδα και από τους τρεις μεγάλους οίκους αξιολόγησης (Fitch, S&P και Moody's). Υπάρχουν funds που ακολουθούν μόνο ό,τι λέει η Moody's, επομένως πρόκειται για πολύ σημαντική απόφαση. Δεύτερον, μειώνεται το κόστος δανεισμού για την Ελλάδα, η οποία ήδη δανείζεται φθηνότερα από την Ιταλία και έχει φτάσει να δανείζεται σχεδόν το ίδιο με τους Ισπανούς, τους Γάλλους και τους Μαλτέζους. Μόνο το 2024, εξοικονομήθηκαν - λόγω φθηνότερου κόστους δανεισμού - 800 εκατ. ευρώ τα οποία είχε χώρο η κυβέρνηση να διαθέσει σε άλλους τομείς. Και βεβαίως είναι ενδεχόμενη και η αναβάθμιση του ελληνικού Χρηματιστηρίου. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στις αναπτυσσόμενες χώρες και είναι ενδεχόμενο να μας πάνε στις ανεπτυγμένες χώρες, τώρα που έχουμε επενδυτική βαθμίδα από όλους τους οίκους αξιολόγησης, και αυτή η απόφαση θα σημαίνει ακόμη περισσότερους επενδυτές και άρα περισσότερη ανάπτυξη».

Πηγή: skai.gr

