Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 24 έως 28 Μαρτίου

Κατά την περίοδο 24 έως 28 Μαρτίου, θα καταβληθούν 2.369.735.949,64 ευρώ σε 4.233.476 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 26 Μαρτίου θα καταβληθούν 1.188.889.147,37 ευρώ σε 2.473.580 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Απριλίου 2025.

Στις 28 Μαρτίου θα καταβληθούν 1.120.546.802,27 ευρώ σε 1.701.960 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Απριλίου 2025.

Στις 28 Μαρτίου θα καταβληθούν 3.500.000 ευρώ σε 10.000 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων μηνός Απριλίου 2025 στη βάση του ν. 4778/2021.

Από τις 24 έως τις 27 Μαρτίου θα καταβληθούν 20.000.000 ευρώ σε 800.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

17.000.000 ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

600.000 ευρώ σε 130 φορείς για πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

500.000 ευρώ σε 6 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».



