Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 24 έως 28 Μαρτίου

Συνολικά θα καταβληθούν 2.369.735.949,64 ευρώ σε 4.233.476 δικαιούχους - Αναλυτικά οι ημερομηνίες καταβολής κάθε φορέα

Πληρωμές ΔΥΠΑ

Κατά την περίοδο 24 έως 28 Μαρτίου, θα καταβληθούν 2.369.735.949,64 ευρώ σε 4.233.476 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ: 

  • Στις 26 Μαρτίου θα καταβληθούν 1.188.889.147,37 ευρώ σε 2.473.580  δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Απριλίου 2025.
  • Στις 28 Μαρτίου θα καταβληθούν 1.120.546.802,27 ευρώ σε 1.701.960 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Απριλίου 2025.
  • Στις 28 Μαρτίου θα καταβληθούν 3.500.000 ευρώ σε 10.000 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων μηνός Απριλίου 2025 στη βάση του ν. 4778/2021.
  • Από τις 24 έως τις 27 Μαρτίου θα καταβληθούν 20.000.000 ευρώ σε 800. 

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 17.000.000 ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 600.000 ευρώ σε 130 φορείς για πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 500.000 ευρώ σε 6 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
     
