Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες, 20 Μαρτίου 2025 στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» η εκδήλωση "Γυναικεία Δύναμη: Πώς οι Γυναίκες Αλλάζουν το Παιχνίδι", που διοργάνωσε το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας με την ευγενική υποστήριξη των χορηγών ΣΟΛ Crowe, Kyriakides Georgopoulos Law Firm και Πειραιώς οι οποίοι στήριξαν την πρωτοβουλία, αναγνωρίζοντας τη σημασία της προώθησης της γυναικείας ηγεσίας και επιχειρηματικότητας.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, κύριος Σίμος Αναστασόπουλος, ο οποίος καλωσόρισε τους προσκεκλημένους και τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης της γυναικείας παρουσίας στην αγορά εργασίας και στους ηγετικούς ρόλους. Αναφέρθηκε στις προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά και στις ευκαιρίες που δημιουργούνται μέσα από την καινοτομία και τη συλλογική δράση.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και τίμησε με την παρουσία της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρία Νίκη Κεραμέως, η οποία μίλησε για τις πολιτικές που προωθούν τη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομία και την ανάγκη για συνεχή δράση και υποστήριξη.

Στη δυναμική συζήτηση που συντόνισε η κυρία Μάιρα Μπάρμπα, η κυρία Ελένη Βρεττού, η κυρία Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, η κυρία Μαρία Ιωαννίδου και Δρ. Βενετία Κουσία μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους, τα στρατηγικά βήματα που χρειάζονται για την αλλαγή και τις παγίδες που πρέπει να αποφύγουμε.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το νέο βιβλίο του Νίκου Α. Σαμαρά, αφιερωμένο στο ρόλο εξουσίας της γυναίκας.

Όπως τόνισε η Δρ. Βενετία Κουσία, Εκτελεστική Διευθύντρια του Συμβουλίου και εμπνεύστρια της πρωτοβουλίας:

"Η σκέψη μου για αυτή την εκδήλωση ξεκίνησε βλέποντας τους δείκτες για το human trafficking, με εκατομμύρια θύματα παγκοσμίως. Πρέπει να διεκδικούμε, να μη φοβόμαστε και να μη σταματάμε ποτέ να εξελισσόμαστε. Για να αλλάξει το παιχνίδι, θέλουμε γυναίκες ευτυχισμένες, όχι μόνο επιτυχημένες."

Η εκδήλωση έκλεισε με ένα δυνατό μήνυμα: Ήρθε η ώρα οι γυναίκες να αλλάξουμε το παιχνίδι!

Πηγή: skai.gr

