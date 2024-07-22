Ξεπερνούν το 1 εκατ. οι φορολογούμενοι οι οποίοι δεν έχουν κάνει μέχρι σήμερα τη φορολογική τους δήλωση.

Τα χρονικά περιθώρια για όσους δεν την έχουν ακόμα υποβάλλει στενεύουν καθώς η προθεσμία λήγει την ερχόμενη Παρασκευή, 26 Ιουλίου.

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περίπου 5,5 εκατ. δηλώσεις σε σύνολο 6,5 εκατ.

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει δηλώσει πως δεν συντρέχει λόγος για τη χορήγηση παράτασης της σχετικής προθεσμίας.

Πηγή: skai.gr

