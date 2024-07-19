Με την υπάρχουσα ροή υποβολής φορολογικών δηλώσεων, η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι την προθεσμία της 26ης Ιουλίου, είπε από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χρήστος Δήμας, καλώντας παράλληλα όσους πολίτες «δεν έχουν ακόμα υποβάλει τη φορολογική δήλωση να σπεύσουν να το κάνουν».

Απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, Ν. Παππά και της Ελληνικής Λύσης Στ. Φωτόπουλου, οι οποίοι ζήτησαν να δοθεί παράταση λόγω αστοχιών στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις, ο κ. Δήμας σημείωσε ότι μέχρι χθες (18 Ιουλίου) είχαν υποβληθεί ηλεκτρονικά 5.309.978 δηλώσεις εισοδήματος φυσικών προσώπων και ότι σε προσωρινή υποβολή παραμένουν 260.280 υποβολές Ε1: Αυτό σημαίνει ότι είναι χτισμένες σε πολύ μεγάλο βαθμό άρα σχεδόν έτοιμες να υποβληθούν, είπε ο κ. Δήμας.

«Φιάσκο» χαρακτήρισε τη διαδικασία των προσυμπληρωμένων δηλώσεων ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Παππάς, σημειώνοντας ότι για να υλοποιηθεί η προθεσμία της 26ης Ιουλίου θα πρέπει να υποβάλλονται 200.000 δηλώσεις την ημέρα, πράγμα που σημαίνει ότι «δεν βγαίνει ο χρόνος» και ότι απαιτείται παράταση.

Ο κ. Φωτόπουλος είπε ότι οι λογιστές δεν είναι «παρατασάκηδες» όπως κάποιοι τους κατηγορούν: Αυτό που ζητούν είναι η τήρηση του νόμου, που προβλέπει πεντάμηνη διάρκεια υποβολής φορολογικών δηλώσεων, και όχι τρίμηνη όπως επέβαλε η κυβέρνηση.

Ανταπαντώντας, ο κ. Δήμας τόνισε ότι οι προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό άλμα προς τα εμπρός, και ότι, η κυβέρνηση, με τη διαρκή συνεργασία της ΑΑΔΕ, των λογιστών, των φοροτεχνικών και άλλων ανθρώπων της αγοράς διορθώνει τα όποια λάθη και παραλείψεις παρατηρούνται.

Όσο για το ρυθμό υποβολής δηλώσεων είπε ότι δεν υπάρχει καλή σχέση των ερωτώντων με τα μαθηματικά, καθώς, πέραν των 260.280 δηλώσεων που είναι σε προσωρινή υποβολή, ο ρυθμός υποβολής «είναι λίγο πάνω από τις 140.000 καθημερινά. 'Αρα είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουν οι συμπολίτες μας, που δεν έχουν υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις, να το κάνουν άμεσα» κατέληξε ο κ. Δήμας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

