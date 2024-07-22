Την υψηλότερη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος στην Ευρώπη είχε στις 20 Ιουλίου η Ελλάδα, ξεπερνώντας και τη Ρουμανία και την Ουγγαρία, ενώ είναι υπερδιπλάσια από την Κεντρική Ευρώπη.

Οι τιμές ορίζονται χρηματιστηριακά και στη συγκεκριμένη συγκυρία, η άνοδος της χονδρικής στην Ελλάδα δεν οφείλεται σε αύξηση του κόστους παραγωγής, καθώς το φυσικό αέριο δεν έχει ανέβει. Με τη νομοθετική ρύθμιση που αναμένεται εντός των ημερών μέρος των υπερκερδών των παραγωγών θα ανακτηθεί μέσω της τουλάχιστον δίμηνης φορολόγησης των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο.

Προσοχή στην κατανάλωση - Επιδότηση μόνο για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες

Η επιδότηση των λογαριασμών του Αυγούστου θα δοθεί σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές που έχουν κυμαινόμενα τιμολόγια.

Το ακριβές ποσό δεν έχει ανακοινωθεί, εκτιμάται πάντως ότι θα διαμορφωθεί έτσι ώστε η τελική τιμή της κιλοβατώρας στο πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ να μην ξεπερνά τα 15 με 16 λεπτά, από 13,5 λεπτά που ήταν χωρίς επιδότηση τον Ιούλιο.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην κατανάλωση, καθώς θα επιδοτούνται μόνο οι 500 πρώτες κιλοβατώρες. Κάθε επιπλέον κιλοβατώρα θα χρεώνεται 80% ακριβότερα από τον Ιούλιο. Ετσι, ενώ αυτόν τον μήνα η υπερβάλλουσα κατανάλωση χρεώνεται 14,3 λεπτά, τον Αύγουστο θα κοστίζει 21,4 λεπτά, σύμφωνα με τον αλγόριθμο του πράσινου τιμολογίου.

Για τις επιχειρήσεις δεν προβλέπονται επιδοτήσεις, ωστόσο απαλλάσσονται από την επιστροφή του ΕΤΜΕΑΡ των προηγούμενων ετών, που συνολικά εκτιμάται στα 400 εκατομμύρια ευρώ.

