Έκπτωση φόρου 3% δικαιούνται οι φορολογούμενοι οι οποίοι θα εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος έως τις 2 Αυγούστου, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων. Αρχικά η έκπτωση φόρου αφορούσε εφάπαξ εξόφληση έως τις 31 Ιουλίου.

Αυτό ορίζει η τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τις νέες προθεσμίες καταβολής του φόρου εισοδήματος η οποία κατατέθηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα, με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας και των θυγατρικών της» προβλέπεται η μετάθεση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το 2023. Παράλληλα, ορίζεται πως μετατίθεται και η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του φόρου αξιοποιώντας την προβλεπόμενη έκπτωση σύμφωνα με τις νέες ημερομηνίες. Στην ίδια τροπολογία εμπεριέχονται και προβλέψεις για αδειοδότηση κατασκευών σε παραλίες από τους δήμους και παραχωρήσεις των εκτάσεων αυτών σε όμορες επιχειρήσεις.

Αναλυτικά, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας δόθηκε μετά από τον εντοπισμό ορισμένων τεχνικών προβλημάτων στο σύστημα υποβολής δηλώσεων λόγω της μαζικής υποβολής δηλώσεων από τις λογιστικές εφαρμογές. Έτσι οι νέες καταληκτικές προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 2023 ορίζονται ως εξής:

2 Αυγούστου για τις δηλώσεις φυσικών προσώπων,

9 Αυγούστου για τις δηλώσεις νομικών προσώπων.

Αναφορικά με τις δόσεις αποπληρωμής του φόρου εισοδήματος σημειώνεται ότι καταβάλλονται σε 8 ισόποσες δόσεις για φυσικά πρόσωπα και για νομικά πρόσωπα/οντότητες ως εξής:

Για τα φυσικά πρόσωπα: Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως τη 2α Αυγούστου 2024, η δεύτερη έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Αυγούστου 2024 και η καθεμία από τις επόμενες 6 έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των 6 επόμενων μηνών. Σημειώνεται ότι, όταν ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται εφάπαξ έως την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης, δηλαδή τη 2α Αυγούστου, παρέχεται έκπτωση 3%.

Για νομικά πρόσωπα ή οντότητες: Η καταβολή της πρώτης δόσης καταβάλλεται έως την 9η Αυγούστου 2024, η δεύτερη έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Αυγούστου και η καθεμία από τις επόμενες 6 έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των 6 επόμενων μηνών.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, γίνεται σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2024 και η καθεμία από τις επόμενες έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των 5 επόμενων μηνών.

Με άλλη διάταξη της τροπολογίας επιλύονται εκκρεμότητες που είχαν παραμείνει σε παραλιακές περιοχές, στις οποίες οι δήμοι είχαν κατασκευάσει έργα, τα οποία δεν μερίμνησαν να αδειοδοτήσουν εγκαίρως. Αποτέλεσμα αυτής της παράλειψης των δήμων ήταν να μην είναι δυνατή οιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα στα μέρη αυτά, καθώς και η πρόκληση σύγχυσης στις επιχειρήσεις ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Με τη ρύθμιση της τροπολογίας αντιμετωπίζονται τα ζητήματα αυτά, καθώς δίνεται μία ακόμη δυνατότητα στους δήμους να αδειοδοτήσουν έργα που είχαν κατασκευασθεί πριν το 2011 ώστε, στη συνέχεια, να είναι νόμιμη η παραχώρηση προς τις επιχειρήσεις των αιγιαλών και παραλιών για απλή χρήση. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται με προθεσμία έως την 1η Ιανουαρίου 2025, οπότε και πρέπει τουλάχιστον να έχει υποβληθεί από τους δήμους μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την αδειοδότηση των κατασκευών στους αιγιαλούς και τις παραλίες. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα επιτρέπεται η παραχώρηση απλής χρήσης των αιγιαλών, υπό την προϋπόθεση ότι ο δήμος βεβαιώνει ότι οι σχετικές εγκαταστάσεις είναι ασφαλείς για το κοινό και την επιχείρηση.

Πηγή: skai.gr

