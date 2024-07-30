Κατατέθηκε χθες στη Βουλή η τροπολογία με την οποία επιβάλλεται η ειδική εισφορά στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, η οποία καθορίζεται σε 10 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Τα έσοδα από την εισφορά θα χρηματοδοτήσουν την επιδότηση των οικιακών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας τον Αύγουστο, το ύψος της οποίας θα οριστικοποιηθεί ως το τέλος της εβδομάδας, προκειμένου οι τελικές τιμές καταναλωτή να κυμανθούν κοντά στα 15 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της τροπολογίας η εισφορά επιβάλλεται κατά αρχήν για το μήνα Αύγουστο με δυνατότητα παράτασης μέχρι τρεις μήνες.

Η ρύθμιση αυτή όπως επισημαίνεται είναι αναγκαία για να αντιμετωπιστεί η αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές εξαιτίας της ανόδου των τιμών πώλησης του ρεύματος από τις μονάδες φυσικού αερίου σε επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από το κόστος παραγωγής. Και αποσκοπεί στον περιορισμό της υπερβάλλουσας κερδοφορίας των μονάδων φυσικού αερίου.

Με την ίδια τροπολογία ορίζεται ότι με πρωτοβουλία των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας θα μεταφερθούν από την 1η Αυγούστου οι αγροτικές παροχές στο ειδικό τιμολόγιο "Γαία".

Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου οι αγρότες και οι οργανισμοί εγγείων βελτιώσεων που δεν επιθυμούν να παραμείνουν στο ειδικό τιμολόγιο, μπορούν να το δηλώσουν στον προμηθευτή τους.

Τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές των αγροτών για καταναλώσεις μέχρι 31 Δεκεμβρίου ρυθμίζονται με μηδενικό επιτόκιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

