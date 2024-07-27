Το «μεγάλο μάτι» της εφορίας θα «διεισδύσει» από τον Σεπτέμβριο στην ακίνητη περιουσία περισσότερων από 7 εκατομμυρίων φορολογούμενων.

Πρόκειται για «Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων», μια νέα βάση δεδομένων, η οποία θα διασυνδεθεί και με το Κτηματολόγιο. Στο εν λόγω Μητρώο θα καταγραφούν τα πλήρη στοιχεία των ακινήτων, όπως: επιφάνεια, θέση, όροφος, ηλεκτροδοτούμενο, ημιτελές, κενό, ποσό συνιδιοκτησίας. Αλλά και επιπλέον πληροφορίες, ήτοι εάν είναι μισθωμένα ή δωρεάν παραχωρημένα, τα ποσά των μισθωμάτων και τα στοιχεία των ενοικιαστών. Ενώ, η διασύνδεση με το Κτηματολόγιο θα επιτρέπει στην ΑΑΔΕ να προχωρά σε ταχύτατες διασταυρώσεις για αδήλωτα ακίνητα, ψευδή στοιχεία ή αδήλωτα ενοίκια.

Στον νέο φάκελο θα περιληφθεί το σύνολο των στοιχείων του «ηλεκτρονικού περιουσιολογίου», που έχει δημιουργηθεί με τις δηλώσεις Ε9 των φυσικών και των νομικών προσώπων, καθώς και από τις δηλώσεις Ε2 για τα μισθωτήρια των ακινήτων. Τα συγκεκριμένα στοιχεία θα μεταφερθούν αυτόματα, χωρίς την παρέμβαση των φορολογουμένων.

Τα ψηφιακά αυτά δεδομένα θα δώσουν στη Φορολογική Διοίκηση τη δυνατότητα για συγκρίσεις με τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων, με στόχο να εντοπισθούν ιδιοκτήτες που έχουν αποκρύψει ακίνητα ή έχουν δηλώσει μικρότερη επιφάνεια για να γλυτώσουν ΕΝΦΙΑ, φόρο εισοδήματος, τεκμήρια, δημοτικά τέλη, ΤΑΠ κ.ά., ή και να αποφύγουν τις κυρώσεις για πιθανές αυθαίρετες κατασκευές. Ταυτόχρονα, το Μητρώο θα ενημερώνεται αυτόματα κάθε φορά που θα υποβάλλεται δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από ιδιοκτήτη ακινήτου που θα γίνεται αποδεκτή από τον ενοικιαστή, ενώ θα ενημερώνεται, επίσης αυτόματα, οποτεδήποτε ένας ιδιοκτήτης θα δηλώνει τη λύση της μίσθωσης ενός ακινήτου του. Έτσι, η ΑΑΔΕ θα έχει την πλήρη και ακριβή εικόνα για το ποιοι και πόσα εισπράττουν από ενοίκια κατοικιών.

Σύμφωνα, εξάλλου, με στελέχη της ΑΑΔΕ, με τη διασύνδεση του Μητρώου με το ηλεκτρονικό αρχείο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, θα δοθεί η δυνατότητα ώστε τα εισοδήματα που αποκτούν οι ιδιοκτήτες από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας τους να προσυμπληρώνονται από την Ανεξάρτητη Αρχή στα έντυπα Ε1 και Ε2 των φορολογικών δηλώσεών τους, και οι δαπάνες των ενοικιαστών για πληρωμές μισθωμάτων να προσυμπληρώνονται στο έντυπο Ε1.

Παράλληλα, τα δεδομένα του ηλεκτρονικού Μητρώου θα διασυνδεθούν με το Κτηματολόγιο. Τα στοιχεία που θα αντληθούν από τις εγγραφές που έχουν γίνει στο Κτηματολόγιο στο σύνολο της επικράτειας, θα δώσουν τη δυνατότητα στην ΑΑΔΕ να μπορεί να τα αντιπαραβάλλει με το Ε9 αλλά και με το Ε1. Με αποτέλεσμα να ελέγχεται εάν οι φορολογούμενοι έχουν δηλώσει τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους και εάν τα χαρακτηριστικά τους, όπως είναι η επιφάνεια, το είδος, η χρήση, η θέση, το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας και άλλα, ανταποκρίνονται σε εκείνα που είναι καταγεγραμμένα στις κτηματολογικές υπηρεσίες. Κάτι, που θα δώσει τη δυνατότητα εξπρές διασταυρώσεων από τις ελεγκτικές αρχές για τον εντοπισμό φορολογούμενων που υποβάλλουν πλασματικές δηλώσεις Ε9 για να έχουν φοροαπαλλαγές, ή να καταβάλλουν λιγότερα ποσά φόρου από αυτά που αναλογούν στην πραγματική αξία της ακίνητης περιουσίας, ή και να εισπράττουν παράνομα κοινωνικά επιδόματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

