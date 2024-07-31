ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με μικτές τάσεις

Μικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο κλείσιμο του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της Microsoft μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών στη Wall Street και μιας απόφασης της Fed την Τετάρτη.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας ενισχύθηκε κατά 203,40 μονάδες (+0,50%) και έκλεισε στις 40.743,33 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 263,22 μονάδων (-1,38%), στις 18.796,27 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε υποχωρώντας κατά 27,10 μονάδες (-0,50%) στις 5.436,44 μονάδες.

