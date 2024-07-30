Χρηματιστήριο: Πτώση 0,51%- Στα 83,25 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Σε χαμηλούς τόνους πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει με ήπια υποχώρηση, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.460,46 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,51%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 83,25 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 13.110.412 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,57%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε οριακά σε ποσοστό 0,05%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+1,62%), του ΟΤΕ (+1,60%) και της Eurobank (+0,98%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (-2,96%), της ΕΥΔΑΠ (-2,08%), της Μυτιληναίος (-2,05%), της Autohellas (-1,85%) και της ΔΕΗ (-1,62%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 3,994.290 και 1.974.464 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο ΟΤΕ με 10,56 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 8,21 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 50 μετοχές, 52 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Μοτοδυναμική +26,89% και Μπήτρος +9,48%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Doppler -8,55% και Ξυλεμπορία (π) -6,13%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 32,0000 -1,08%

ALPHA BANK: 1,6660 αμετάβλητη

AEGEAN AIRLINES: 11,5400 -0,69%

VIOHALCO: 5,9100 -0,67%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,9000 +0,11%

ΔΑΑ: 7,9600 -0,75%

ΔΕΗ: 11,5400 -1,62%

COCA COLA HBC: 33,3200 -0,48%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,9700 -2,96%

ΕΛΠΕ: 7,2700 -0,41%

ELVALHALCOR: 1,8780 +1,62%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,0020 -1,16%

ΕΥΔΑΠ: 5,6600 -2,08%

EUROBANK: 2,0700 +0,98%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,4400 -0,67%

MOTOR OIL: 23,2400 -1,53%

JUMBO: 24,6000 -1,84%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,3800 -2,05%

ΟΛΠ: 25,6000 -1,16%

ΟΠΑΠ: 15,9400 -0,62%

ΟΤΕ: 15,2300 +1,60%

AUTOHELLAS: 11,6800 -1,85%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7680 -0,26%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8000 -0,37%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,2500 -0,10%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

