Ευρωζώνη: Ανάπτυξη 0,1% το δεύτερο τρίμηνο

Η οικονομία της ευρωζώνης σημείωσε καλύτερη από την αναμενόμενο ανάπτυξη 0,1% το δεύτερο τρίμηνο, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει ότι η ανάπτυξη της ευρωζώνης θα παρέμενε σταθερή κατά την περίοδο αυτή, μετά την αύξηση 0,6% το πρώτο τρίμηνο.
Νωρίτερα σήμερα, προκαταρκτικά στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας Destatis έδειξαν ότι η γερμανική οικονομία συρρικνώθηκε ελαφρώς κατά 0,1% το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
