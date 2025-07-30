ΚΕΦΙΜ: Στο 25% η μαύρη αγορά καπνικών προϊόντων στην Ελλάδα

Στη μαύρη αγορά καπνικών προϊόντων και στη φορολογία σε αυτά εστιάζει νέα έρευνα του EPICENTER, που δημοσιοποιεί το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, «η αύξηση των φόρων στον καπνό στην Ευρώπη επιτείνει την αντίστοιχη μαύρη αγορά. Συγκεκριμένα, για κάθε επιπλέον ευρώ στην τιμή του καπνού εξαιτίας της αύξησης της φορολογίας, το μερίδιο της μαύρης αγοράς αυξάνεται κατά 5-12%, με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, η αύξηση της φορολογίας να μην οδηγεί σε αντίστοιχη αύξηση των κρατικών εσόδων αλλά στην ενίσχυση εγκληματικών οργανώσεων».

Στην Ελλάδα ειδικότερα, «καταγράφεται το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό (25%) μαύρης αγοράς λαθραίων και νοθευμένων καπνικών προϊόντων ανάμεσα στις χώρες της μελέτης. Το υψηλό αυτό ποσοστό δεν οφείλεται αποκλειστικά στο ύψος της τιμής των καπνικών προϊόντων και της προσιτότητάς τους, δηλαδή της σχέσης της τιμής τους και του εισοδήματος των πολιτών», εκτιμά η εν λόγω έκθεση, που παραθέτει άλλους πιθανούς παράγοντες, όπως «η φορολογική κουλτούρα, η αδυναμία των κρατικών θεσμών, η αναποτελεσματικότητα στην επιβολή του νόμου, η διαπερατότητα των συνόρων, καθώς και η εγγύτητα με χώρες με χαμηλότερες τιμές».

