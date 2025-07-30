Αμειβόμενη μαθητεία για απόφοιτους Γυμνασίου και Λυκείου – Πόσα χρήματα «κερδίζουν» μαθαίνοντας

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Ανοίγει» η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αποφοίτων Λυκείου ή Γυμνασίου που επιθυμούν να εισαχθούν στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΠΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ, για το σχολικό έτος 2025-26: Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές και μαθήτριες μπορούν να εκπαιδευτούν σε τρεις ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας. Όσοι γίνουν δεκτοί έχουν δικαίωμα σε επίδομα στέγασης και σίτισης και λαμβάνουν αμοιβή για απασχόληση.

Οι μαθητευόμενοι των ΠΕΠΑΣ κατά τη διάρκεια του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο, λαμβάνουν αμοιβή που διαμορφώνεται στα 186,7 ευρώ την εβδομάδα, αλλά και επίδομα στέγασης 240 ευρώ μηνιαία, όπως και σίτισης, το οποίο αυξήθηκε στα 9 ευρώ ημερησίως, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσες και όσοι είναι ηλικίας 18 ετών και άνω, κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου: Η πλατφόρμα ενεργοποιείται σήμερα Τετάρτη 30 Ιουλίου 2025 και ώρα 14.00 μ.μ., επιτρέποντας την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητριών και μαθητών στις επτά Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για το σχολικό έτος 2025-2026 σε τρεις ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας: α) υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου, β) τεχνίτης μαγειρικής τέχνης και γ) τεχνίτης επισιτισμού.

Για την ειδικότητα «Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου» απαιτείται η καλή γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται, μέσω του gov.gr, στη διεύθυνση εδώ.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Πειραματική Επαγγελματική Σχολή της ΔΥΠΑ.

Οι ΠΕΠΑΣ λειτουργούν σε επτά πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Κρήτη, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδο) και εφαρμόζουν το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης, το οποίο συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στη Σχολή με το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job-training).

Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις, αλλά και την επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας.

Το «πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή» πραγματοποιείται στις ΠΕΠΑΣ Μαθητείας από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο, ενώ το «πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» πραγματοποιείται σε διακεκριμένες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου (ξενοδοχεία 4* και 5*) από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο με 8ωρη ημερήσια απασχόληση, 5 ημέρες την εβδομάδα.

Πόσα χρήματα παίρνουν οι μαθητές των ΠΕΠΑΣ

Η αμοιβή των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια της μαθητείας στις επιχειρήσεις αντιστοιχεί στο 95% του κατώτατου ημερομισθίου του εργατοτεχνίτη. Υπολογίζεται δηλαδή σε περίπου 186,7 ευρώ την εβδομάδα.

Οι ειδικότητες στις επτά ΠΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2025-2026 είναι οι εξής:

ΠΕΠΑΣ Καλαμακίου–Ηρακλείου Κρήτης–Ρόδου: Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης, Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου και Τεχνίτης Επισιτισμού.

ΠΕΠΑΣ Μυτιλήνης-Πάτρας: Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης και Τεχνίτης Επισιτισμού.

ΠΕΠΑΣ Θεσσαλονίκης: Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου.

ΠΕΠΑΣ Κέρκυρας: Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι μαθήτριες και οι μαθητές των ΠΕΠΑΣ:

- πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και ασφάλιση,

- φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα,

- εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό,

- λαμβάνουν επίδομα στέγασης, που διπλασιάστηκε στα 240 ευρώ μηνιαία, καθώς και σίτισης, που αυξήθηκε στα 9 ευρώ ημερησίως, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια,

- δικαιούνται σπουδαστική άδεια, μέχρι 30 ημέρες, με αποδοχές και αναβολή στράτευσης.



