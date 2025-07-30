Λογαριασμός
Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα τριμήνου που ανακοίνωσαν ορισμένοι κολοσσοί της αμερικανικής αγοράς και εν αναμονή των αποφάσεων της Fed για τα επιτόκια

Wall Street

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα τριμήνου που ανακοίνωσαν ορισμένοι κολοσσοί της αμερικανικής αγοράς και εν αναμονή των αποφάσεων της Fed για τα επιτόκια.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 204,57 μονάδων (–0,46%), στις 44.632,99 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 80,29 μονάδων (–0,38%), στις 21.098,29 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 18,91 μονάδων (–0,30%), στις 6.370,86 μονάδες.

