Οριακή άνοδο σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών σήμερα με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στην συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αργότερα σήμερα, η οποία αναμένεται να προχωρήσει σε νέα μείωση επιτοκίων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,1% στις 10:13 ώρα Ελλάδας, ύστερα από δύο ημέρες πτώσης.

Η μετοχή της φινλανδικής τράπεζας Nordea ενισχύθηκε κατά 5,5%, αφού αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της και ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών. Στον αντίποδα, η μετοχή της Nestle υποχώρησε 2,4% αφού η εταιρία που παρασκευάζει τον Nescafe ανακοίνωσε πωλήσεις που δεν κατάφεραν να επιβεβαιώσουν τις προβλέψεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

