Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Με οριακή άνοδο οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,1% στις 10:13 ώρα Ελλάδας, ύστερα από δύο ημέρες πτώσης

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετοχές

Οριακή άνοδο σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών σήμερα με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στην συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αργότερα σήμερα, η οποία αναμένεται να προχωρήσει σε νέα μείωση επιτοκίων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,1% στις 10:13 ώρα Ελλάδας, ύστερα από δύο ημέρες πτώσης.

Η μετοχή της φινλανδικής τράπεζας Nordea ενισχύθηκε κατά 5,5%, αφού αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της και ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών. Στον αντίποδα, η μετοχή της Nestle υποχώρησε 2,4% αφού η εταιρία που παρασκευάζει τον Nescafe ανακοίνωσε πωλήσεις που δεν κατάφεραν να επιβεβαιώσουν τις προβλέψεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

