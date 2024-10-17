Οριακή άνοδο σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών σήμερα με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στην συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αργότερα σήμερα, η οποία αναμένεται να προχωρήσει σε νέα μείωση επιτοκίων.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,1% στις 10:13 ώρα Ελλάδας, ύστερα από δύο ημέρες πτώσης.
Η μετοχή της φινλανδικής τράπεζας Nordea ενισχύθηκε κατά 5,5%, αφού αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της και ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών. Στον αντίποδα, η μετοχή της Nestle υποχώρησε 2,4% αφού η εταιρία που παρασκευάζει τον Nescafe ανακοίνωσε πωλήσεις που δεν κατάφεραν να επιβεβαιώσουν τις προβλέψεις.
- Τέλη του 2025 η έναρξη εμπορικής εκμετάλλευσης του μεταλλείου στις Σκουριές - Θα παράγει 140.000 ουγγιές χρυσού και 67 εκατ. λίβρες χαλκού τον χρόνο
- Επιταγή ακρίβειας: Οι πέντε κατηγορίες δικαιούχων που θα λάβουν το βοήθημα πριν τα Χριστούγεννα
- Έρχονται μειώσεις τιμών έως 17% σε βασικά είδη στα σούπερ μάρκετ – Η λίστα με τα προϊόντα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.