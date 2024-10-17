Με τιμές χαμηλότερες έως και 17% θα πωλούνται στα ράφια των σούπερ μάρκετ το επόμενο δίμηνο βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, απορρυπαντικά και καθαριστικά.

Σύμφωνα με τον Ελευθερο Τύπο, σε πρώτη φάση ανακοινώθηκαν χαμηλότερες τιμές για περίπου 70 προϊόντα. Η λίστα με τα προϊόντα έχει σταλεί ήδη στο υπουργείο Ανάπτυξης για περαιτέρω έλεγχο και τις επόμενες μέρες αναμένεται να γίνουν κι οι επίσημες ανακοινώσεις αναφορικά με τις εταιρίες που συμμετέχουν στο μέτρο, αλλά και τους κωδικούς με τα ποσοστά έκπτωσης.

Τα προϊόντα και οι μειωμένες τιμές

Η μεγαλύτερη μείωση τιμής, που ανέρχεται στο 17,2%, καταγράφεται στους ντοματοπολτούς και συγκεκριμένα στην ντομάτα πασσάτα γνωστής μάρκας, η οποία από τα 1,16 ευρώ πωλείται πλέον στο 0,96 ευρώ η συσκευασία των 520 γραμμαρίων.

Σε χαμηλότερη τιμή διατίθεται και ελαιόλαδο μεγάλης εταιρίας από τα 14,30 ευρώ στα 13,40 ευρώ το λίτρο, με το ποσοστό της μείωσης να διαμορφώνεται στο 6,3%.

Στη λίστα των προϊόντων που θα πωλούνται φθηνότερα το επόμενο δίμηνο περιλαμβάνονται επίσης γαλακτοκομικά προϊόντα, με το ποσοστό της έκπτωσης να διαμορφώνεται στο 6%-7%.

Ενδεικτικά, ένα λίτρο γάλα υψηλής παστερίωσης γνωστής εταιρείας που σήμερα πωλείται στα 1,67 ευρώ το λίτρο, με μείωση της τάξεως του 6%, η τιμή του θα διαμορφωθεί στα 1,57 ευρώ και αν η μείωση είναι 7% θα υποχωρήσει περαιτέρω στα 1,55 ευρώ το λίτρο.

Αντίστοιχα, το γιαούρτι, τρεις συσκευασίες των 200 γραμμαρίων, που κοστίζει 3,65 ευρώ, με μόνιμη μείωση 6%, θα πωλείται στα 3,43 ευρώ και με 7% στα 3,39 ευρώ.

Φέτα ΠΟΠ, συσκευασία 400 γραμμαρίων, που η τιμή της στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ είναι στα 6,75 ευρώ, με μείωση 6% θα υποχωρήσει στα 6,35 και με 7% στα 6,28 ευρώ.

Σε ανάλογες κινήσεις έχουν προχωρήσει και εταιρίες που παράγουν τυποποιημένα τρόφιμα, όπως ρύζι και άλευρα καθώς και καθαριστικά και είδη προσωπικής υγιεινής, παρά το γεγονός ότι ήδη έχουν ρίξει τις τιμές από τον Μάρτιο, μετά τον «κόφτη» κατά 30% στις προωθητικές ενέργειες με αντίστοιχη πτώση της τιμής στο ράφι.

Ενδεικτικά, καθαριστικό πατώματος μεγάλης πολυεθνικής από τα 3,04 ευρώ που έχει αρχική τιμή, πωλείται πλέον στα 2,78 ευρώ, δηλαδή κατά 8,6% φθηνότερα.



Πηγή: skai.gr

