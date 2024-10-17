Μεταξύ 17-20 Δεκεμβρίου (λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα) θα καταβληθεί η επιταγή ακρίβειας σε 1.900.000 ευάλωτους καταναλωτές. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση θα προέλθει από την έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων, ύψους 243 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ΤΑ ΝΕΑ, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αναζητά επιπλέον 140 εκατ. ευρώ για την καταβολή επιταγής ακριβείας τα Χριστούγεννα σε περίπου 930.000 χαμηλοσυνταξιούχους με εισόδημα έως 700 ευρώ.

Οι δικαιούχοι

Οι πέντε κατηγορίες δικαιούχων που θα λάβουν το βοήθημα λίγο πριν από τα Χριστούγεννα είναι οι παρακάτω:

1. Οι 700.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση 100-200 ευρώ ως εξής:

- Σε όσους λαμβάνουν άθροισμα κύριων συντάξεων έως 700 ευρώ θα δοθεί ενίσχυση 200 ευρώ.

- Σε όσους λαμβάνουν άθροισμα κύριων συντάξεων από 700,1 έως 1.100 ευρώ θα δοθεί ενίσχυση 150 ευρώ.

- Σε όσους λαμβάνουν άθροισμα κύριων συντάξεων από 1.100,1 έως 1.600 ευρώ θα δοθεί ενίσχυση 100 ευρώ.

2. Οι 767.000 δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού του ΟΠΕΚΑ θα λάβουν επιπλέον μία δόση επιδόματος παιδιού.

3. Οι 220.000 δικαιούχοι του επιδόματος ΑμεΑ του ΟΠΕΚΑ και οι δικαιούχοι του εξωιδρυματικού επιδόματος και λοιπών επιδομάτων αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ θα λάβουν ενίσχυση ύψους 200 ευρώ.

4. Οι 35.000 ανασφάλιστοι υπερήλικοι, δικαιούχοι του αντίστοιχου επιδόματος του ΟΠΕΚΑ, θα λάβουν ενίσχυση 200 ευρώ.

5. Οι 205.000 δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα λάβουν επιπλέον 50% του μηνιαίου επιδόματος κατά τον μήνα Δεκέμβριο.

Πηγή: skai.gr

