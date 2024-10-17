«Ελληνικός Χρυσός»: Τέλη του 2025 η έναρξη εμπορικής εκμετάλλευσης του μεταλλείου στις Σκουριές

Την επικείμενη αύξηση της παραγωγής συμπυκνωμάτων χρυσού, αργύρου, ψευδάργυρου και μολύβδου από πεντακόσιους είκοσι χιλιάδες τόνους ετησίως, σε εξακόσιες πενήντα χιλιάδες τόνους, ανακοίνωσε η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» σε εκπροσώπους του Τύπου που επισκέφθηκαν τα Μεταλλεία Κασσάνδρας.

Αναμένεται, επίσης, η έναρξη της εμπορικής εκμετάλλευσης από την εταιρεία τού κοιτάσματος των Σκουριών, με συμπυκνώματα χρυσού και χαλκού, στα τέλη του 2025.

Οι εκπρόσωποι της «Ελληνικός Χρυσός» κοινοποίησαν τα σχέδια τους στη διάρκεια επίσκεψης και ξενάγησης στα μεταλλεία και στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, αλλά και στις Σκουριές, που κατά το επόμενο διάστημα προορίζεται να αποτελέσουν για την εταιρεία το «πετράδι του στέμματος» σε ό,τι αφορά τη μεταλλευτική δραστηριότητα της στην περιοχή.

«Στην τελική ευθεία» για τις Σκουριές

Τα στελέχη της εταιρείας εκδήλωσαν την αισιοδοξία τους, ότι πλέον βρίσκονται «στην τελική ευθεία» για τις Σκουριές.

Για την επένδυση έχουν δεσμευτεί ήδη επτακόσια σαράντα εκατομμύρια ευρώ από τα περίπου εννιακόσια εκατομμύρια, που θα διατεθούν συνολικά για την αξιοποίηση του κοιτάσματος. Κυρίως εκεί θα κατευθυνθούν ως επένδυση τα πάνω από ογδόντα εκατομμύρια καναδικά δολάρια, που είναι και το ύψος της χρηματοδότησης, με την οποία έχει ξεκινήσει η στρατηγική συνεργασία της Eldorado Gold με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Στις Σκουριές, σήμερα, απασχολούνται με εργολαβίες χίλια άτομα και αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί, σε πρώτη φάση σε 1300, μέσα στους επόμενους έξι - επτά μήνες. Το νέο προσωπικό θα εκπαιδευτεί από την εταιρεία, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει παραγωγικά το μεταλλείο.

Ο αναπληρωτής διευθυντής κατασκευών στο έργο των Σκουριών, Στράτος Ζαχαρέας, υπογράμμισε ότι το κοίτασμα διαθέτει βεβαιωμένα αποθέματα 740.000 τόνων χαλκού και 3,6 εκατομμυρίων ουγγιών χρυσού.

Η ετήσια παραγωγή, αρχής γενομένης στα τέλη του 2025, σε μετάλλευμα θα ανέρχεται σε 140.000 ουγγιές χρυσού και σε 67 εκατομμύρια λίβρες χαλκού.

Το έργο των Σκουριών βρίσκεται στο 76% της κατασκευής του (και στο 52% μετά την επανέναρξη της κατασκευής του). Στο 72% φτάνουν οι μηχανολογικές εργασίες και στο 83% οι δεσμεύσεις δαπανών ως το τέλος του έτους. Το εργοστάσιο εμπλουτισμού έχει ήδη ολοκληρωθεί και προχωρά η κατασκευή των υπόλοιπων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων.

Στο επιφανειακό όρυγμα στις Σκουριές η εξόρυξη θα φτάσει έως και τα διακόσια μέτρα βάθος. Τα πρώτα εννιά χρόνια θα γίνεται ταυτόχρονα με την υπόγεια εκμετάλλευση, η οποία στο τέλος της εικοσαετίας θα φτάσει σε βάθος έως και χιλίων μέτρων.

Κατά τα πρώτα εννιά χρόνια θα γίνονται μαζί η επιφανειακή και η υπόγεια εξόρυξη και τα υπόλοιπα έντεκα χρόνια θα συνεχιστεί η υπόγεια εκμετάλλευση, ενώ παράλληλα θα γίνεται πλήρης περιβαλλοντική αποκατάσταση του ανοιχτού ορύγματος.

Το εργοτάξιο απλώνεται σε έκταση 2.500 στρεμμάτων. Η διάμετρος της επιφανειακής εκμετάλλευσης του μεταλλείου των Σκουριών είναι περίπου οκτακόσια μέτρα.

Με σεβασμό στο περιβάλλον

«Αν ήταν οπουδήποτε αλλού, η διάμετρος της επιφανειακής εξόρυξης θα ήταν τουλάχιστον τριπλάσια. Αλλά είναι επιλογή μας να αφήσουμε όσο το δυνατόν μικρότερο επιφανειακό αποτύπωμα, να διατηρήσουμε το δάσος και για αυτό θα πάμε σε κάθετη εκμετάλλευση», ανέφερε ο αντιπρόεδρος Εμπορικής Ανάπτυξης και Εξωτερικών Σχέσεων της «Eldorado Gold» και πρόεδρος της «Ελληνικός Χρυσός», Χρήστος Μπαλάσκας, και πρόσθεσε:

«Αποτελεί επιλογή μας η υπόγεια εκμετάλλευση και η περιορισμένη επιφανειακή παρέμβαση, προσαρμοζόμενοι στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και στην προστασία του δάσους. Παρά το υψηλότερο κόστος, δεν θα επηρεάσουμε περαιτέρω την επιφάνεια. Μετά την πρώτη δεκαετία, θα ξεκινήσει η αποκατάσταση του επιφανειακού ορύγματος για να ενσωματωθεί στο οικοσύστημα».

Σε σχέση με την πρώτη μελέτη του έργου στις Σκουριές του 2011, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μειώνεται κατά 40% , λόγω της νέας τεχνολογίας που χρησιμοποιείται, αντί για τα απλά, φιλτραρισμένα τέλματα, με τη διαδικασία της ξηρής απόθεσης (αφύγρανσης τελμάτων) αντίστοιχη με τη διαδικασία που ακολουθείται στον Κοκκινόλακκα», τόνισε ο κ. Ζαχαρέας.

«Υπάρχει μία ευτυχής συγκυρία αυτή τη στιγμή , που ξεκινάει αυτό το μεταλλείο, καθώς όπως θα γνωρίζετε, ήδη η παγκόσμια ζήτηση σε χαλκό έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Προβλέπεται ως στο 2035 να αυξηθεί κατά περίπου 100% στα 38.5 εκατομμύρια τόνους. Δηλαδή συν 93% ως το 2035», συνέχισε ο κ. Ζαχαρέας και πρόσθεσε: «Οι εφαρμογές του χαλκού έχουν να κάνουν με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με τις κατασκευές τις μεταλλικές και με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες».

Τα στελέχη της εταιρείας σημείωσαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσμοθετήσει την Πράξη για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες και πλέον αναμένεται ο τρόπος ενσωμάτωσης της νομοθεσίας στα κράτη - μέλη, ώστε να δοθεί περαιτέρω ώθηση στις δραστηριότητες της μεταλλευτικής, σε ότι αφορά τα κρίσιμα ορυκτά προϊόντα.

Αυξάνεται η παραγωγικότητα του μεταλλείου της Ολυμπιάδας

Στο μεταλλείο της Ολυμπιάδας, σχεδιάζεται αύξηση της παραγωγής από το περίπου μισό δισεκατομμύριο τόνους τον χρόνο, στους εξακόσιους πενήντα χιλιάδες τόνους το χρόνο. Αυτό θα επιτευχθεί με την προσθήκη ειδικών μηχανημάτων, που επεξεργάζονται το μετάλλευμα. Η παραγωγικότητα αναμένεται ότι θα αυξηθεί από τον επόμενο χρόνο και σταδιακά θα αυξάνεται όλο και περισσότερο, ώστε τα επόμενα δύο - τρία χρόνια να έχει επιτευχθεί πλήρως ο στόχος που έχει τεθεί.

Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής λειτουργιών του μεταλλείου της Ολυμπιάδας, Μιχάλης Παπασωτηρίου, ξενάγησε τους δημοσιογράφους στο υπόγειο μεταλλείο σε βάθος 247 μέτρων κάτω από τη θάλασσα, ενώ ακολούθησαν ξεναγήσεις στο εργοστάσιο εμπλουτισμού, στο φυτώριο και στις περιβαλλοντικές αποκαταστάσεις.

Ο χημικός μηχανικός και υπεύθυνος του εργοστασίου εμπλουτισμού της Ολυμπιάδας, Τηλέμαχος Πεύκος, εξήγησε τον ρόλο λειτουργίας του εργοστασίου επεξεργασίας, από το οποίο προκύπτουν συμπυκνώματα τεσσάρων διαφορετικών μετάλλων. Από τους 1500 τόνους ακατέργαστο μετάλλευμα ημερησίως, προκύπτουν 600 τόνοι συμπυκνώματος με περιεκτικότητα 23-25 γραμμαρίων χρυσού ανά τόνο. Άλλοι 100 με 150 τόνοι συμπυκνωμάτων αφορούν μεταλλεύματα με περιεκτικότητα αργύρου, μολύβδου και ψευδαργύρου. Οι υπόλοιποι 700 τόνοι τέλματος κατά 90% επιστρέφουν στις στοές για την πλήρωση των εξοφλημένων στοών μέσω της λιθογόμωσης.

Τέσσερις αποκαταστάσεις παλαιών αποθέσεων της εποχής Μποδοσάκη «τρέχει» η «Ελληνικός Χρυσός», με μεγαλύτερη τη λίμνη αποθέσεων της Ολυμπιάδας, 300 στρεμμάτων. Υπολογίζεται πως το φυτώριο της εταιρείας στην Ολυμπιάδα αριθμεί ένα εκατομμύριο νέα δενδρύλια, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση περιοχών, όπου υπήρχε πρότερη μεταλλευτική δραστηριότητα. Σε αυτές τις περιοχές, ένα μεγάλο ποσοστό από το έδαφος οδηγήθηκε σε επεξεργασία, από την οποία προέκυψαν πολύτιμα μέταλλα, ενώ στα ανανεωμένα καθαρά πλέον εδάφη φυτεύτηκαν δέντρα συμβατά με την χλωρίδα της περιοχής.

Το φυτώριο της «Ελληνικός Χρυσός» στην Ολυμπιάδα τροφοδοτεί δημοτικά φυτώρια και ιδιωτικές φυτεύσεις με δενδρύλια, τα οποία ποτίζονται με το επεξεργασμένο νερό, μετά την εξυγίανσή του. Σύμφωνα με τους ειδικούς της εταιρείας, όχι μόνο είναι κατάλληλο για άρδευση, αλλά τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά «είναι πολύ κοντά σε αυτά του πόσιμου νερού».

Ο πρόεδρος της εταιρείας Χ. Μπαλάσκας ανέφερε τις εξαιρετικές προοπτικές από την εμπορική εκμετάλλευση των Σκουριών και της Ολυμπιάδας και υποστήριξε ότι «είναι ιδεολογικού χαρακτήρα, οι όποιες αντιδράσεις», επισημαίνοντας ότι πλέον οι όποιες επιφυλάξεις για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις έχουν καμφθεί μετά και τη στρατηγική συνεργασία με την EBRD, λέγοντας: «Η εταιρεία δίνει δυο εκατομμύρια ευρώ ετησίως για το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, ενώ η EBRD έχει επιβάλει και ανεξάρτητο φορέα για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων».

Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι υιοθετούνται και τηρούνται όλες οι βέλτιστες πρακτικές από άλλες περιοχές του πλανήτη, όπου υπάρχει μεταλλευτική δραστηριότητα. «Πλέον, οι εργαζόμενοι στα μεταλλεία τηρούν όλα τα μέτρα ασφαλείας με μέσα ατομικής προστασίας, ανά περίπτωση -γάντια, γυαλιά, ειδικά παπούτσια- και ακολουθούν τις σημάνσεις επικινδυνότητας σε κάθε τομέα. Ήδη, ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής γίνεται με τη βοήθεια της νέας τεχνολογίας, αυτοματοποιημένα ή και με απομακρυσμένη λειτουργία, καθώς στις στοές λειτουργεί το αυτόνομο ιδιωτικό δίκτυο 5G και υπάρχει συνεχής επικοινωνία σε κάθε τομέα της εργασίας μέσα στις σήραγγες».

