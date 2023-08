Ευρωπαίκά χρηματιστήρια: Νέα πτώση καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών Οικονομία 10:55, 03.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

13

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,6% στις 10:15 ώρα Ελλάδας