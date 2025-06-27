Περισσότερες από 2.000 καταγγελίες πολιτών έχουν κατατεθεί φέτος στην εφαρμογή MyCoast σχετικά με μισθώσεις ακτών για ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι περισσότερες αφορούν την Ανατολική Αττική, καθώς έχουν κατατεθεί περισσότερες από 300 αναφορές για κάποιες από τις 126 μισθώσεις, και τη Χαλκιδική, με περισσότερες από 200 αναφορές για κάποιες από τις 871 μισθώσεις.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Καθημερινή, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, σε όλη τη χώρα σήμερα το Δημόσιο έχει υπογράψει συμβάσεις για την παραχώρηση κατά χρήση (δηλαδή για ομπρελοκαθίσματα, καντίνες κλπ) 10.386 τμημάτων αιγιαλού και παραλίας. Μέσω των συμβάσεων αυτών, το Δημόσιο νοίκιασε σε ιδιώτες για εκμετάλλευση περίπου 4,7 εκατ. τ.μ. Από αυτές: οι 1.101 παραχωρήσεις αφορούν παραλίες στα Δωδεκάνησα (507.209 τ.μ.), οι 860 στη Χαλκιδική (288.943 τ.μ.), οι 635 στις Κυκλάδες, οι 504 στην Πιερία, οι 489 στην Καβάλα, οι 443 στα Χανιά, οι 430 στην Κέρκυρα και αλλού.

Όσον αφορά τις καταγγελίες, αυτές αυξάνονται με ρυθμό 300-500 την εβδομάδα, καθώς ξεκινάει η σεζόν του καλοκαιριού. Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΟΙΚ, μέσω της εφαρμογής MyCoast στις 9 Ιουνίου είχαν κατατεθεί 1.463 καταγγελίες για παραβίαση των όρων της μίσθωσης. Μια εβδομάδα αργότερα, στις 16 Ιουνίου, οι καταγγελίες είχαν φτάσει στις 1.983, δηλαδή 520 περισσότερες. Οι πιο πολλές έχουν κατατεθεί για την Ανατολική Αττική (319 περιπτώσεις), τη Χαλκιδική (220), τη Μαγνησία (167), τα Δωδεκάνησα (139) και αλλού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.