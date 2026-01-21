Λογαριασμός
Η μεγάλη δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ και της PULSE - Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σία Κοσιώνη

Πώς ανακατεύει την πολιτική τράπουλα ένα ενδεχόμενο κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού και πώς το κρίνουν οι πολίτες - Πώς διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου

Σία Κοσιώνη

Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ η μεγάλη δημοσκόπηση της PULSE, για όλα τα καυτά ζητήματα της επικαιρότητας.

  • Πώς ανακατεύει την πολιτική τράπουλα ένα ενδεχόμενο κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού και πώς το κρίνουν οι πολίτες
  • Τι πιστεύουν ότι οδηγεί στην ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων και πόσο σημαντικό θεωρούν να στελεχώνονται από πρόσωπα χωρίς προηγούμενη πολιτική θητεία
  • πώς διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων. 

Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ με τη Σία Κοσιώνη στις 19.45
 

