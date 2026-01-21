Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ η μεγάλη δημοσκόπηση της PULSE, για όλα τα καυτά ζητήματα της επικαιρότητας.

Πώς ανακατεύει την πολιτική τράπουλα ένα ενδεχόμενο κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού και πώς το κρίνουν οι πολίτες

Τι πιστεύουν ότι οδηγεί στην ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων και πόσο σημαντικό θεωρούν να στελεχώνονται από πρόσωπα χωρίς προηγούμενη πολιτική θητεία

πώς διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων.

Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ με τη Σία Κοσιώνη στις 19.45



