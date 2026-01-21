Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ η μεγάλη δημοσκόπηση της PULSE, για όλα τα καυτά ζητήματα της επικαιρότητας.
- Πώς ανακατεύει την πολιτική τράπουλα ένα ενδεχόμενο κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού και πώς το κρίνουν οι πολίτες
- Τι πιστεύουν ότι οδηγεί στην ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων και πόσο σημαντικό θεωρούν να στελεχώνονται από πρόσωπα χωρίς προηγούμενη πολιτική θητεία
- πώς διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων.
Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ με τη Σία Κοσιώνη στις 19.45
