Της Έλενας Γαλάρη

Για έκτη φορά διεκόπη η δίκη για τα επεισόδια στο κλειστό γήπεδο στου Ρέντη τον Δεκέμβριο του 2023 που είχαν ως αποτέλεσμα τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, για νομικούς λόγους.

Η πληρεξούσια δικηγόρος της οικογένειας του αστυνομικού και των υπολοίπων 17 αστυνομικών της διμοιρίας, οι οποίοι ήταν στα επεισόδια, κατέθεσε στο δικαστήριο συμπληρωματική δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας για την εξειδίκευση των αδικημάτων και των κατηγορουμένων σε βάρος των όποιων στρέφονται.

Νωρίτερα, με την έναρξη της διαδικασίας ο συνήγορος των κατηγορουμένων Θεόδωρος Μαντάς ενημέρωσε το δικαστήριο ότι οι δικηγορικοί σύλλογοι Αθηνών και Πειραιά που συστάθηκαν σε σώμα αποφάσισαν να αναστείλουν προσωρινά την καθολική αποχή που πραγματοποιούσαν λόγω διεξαγωγής της δίκης στις φυλακές του Κορυδαλλού, «προς σεβασμό στην οικογένεια του εκλιπόντος, η οποία έρχεται από τη Θεσσαλονίκη».

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο 22 Ιανουαρίου.

Πηγή: skai.gr

