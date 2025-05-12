Του Χρυσόστομου Τσούφη

Καθώς ο ΕΦΚΑ κάνει τους υπολογισμούς του για έναν ακόμη γύρο πληρωμών αναδρομικών – οι πληρωμές των οποίων θα γίνουν από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο – σε χιλιάδες συνταξιούχους, αποκτά ιδιαίτερη σημασία να αναφερθεί ότι οι συνταξιούχοι αυτοί πρέπει να τα δηλώσουν στην εφορία.



Για την ακρίβεια οποιοσδήποτε λάβει επιπλέον αναδρομικά ποσά για οποιαδήποτε αιτία υποχρεούται να τα δηλώσει. Εκτός από τους συνταξιούχους επιπλέον ποσά κάθε χρόνο λαμβάνουν και μισθωτοί, γιατροί του ΕΣΥ, αγρότες λόγω αποζημιώσεων αλλά και φορολογούμενοι λόγω της εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων. Με συμπληρωματική δηλώνονται ακόμη και οι ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που καταβλήθηκαν μέσα στο 2024, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο ή προκύπτει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.



Για όσους έλαβαν τέτοια ποσά μέσα στο 2024 – ο οποίοι και ενημερώνονται σχετικά από την ΑΑΔΕ με προσωποποιημένα μηνύματα -, η σχετική πλατφόρμα έχει ήδη ανοίξει και θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 31 Δεκεμβρίου, καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων.



Τα ποσά που λαμβάνονται πρέπει να δηλωθούν – από το 2015 ηλεκτρονικά - στα έτη που ανάγονται για να φορολογηθούν με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που ίσχυαν τη συγκεκριμένη χρονιά. Αν κάποιος συνταξιούχος έλαβε για παράδειγμα 4.000€ εκ των οποίων τα 2.300€ αφορούν το 2021 και τα 1.700€ το 2022 , θα πρέπει να υποβάλει 2 ξεχωριστές τροποποιητικές δηλώσεις. Τα 2.300€ θα προστεθούν στα εισοδήματα του 2021 και τα 1700€ σε αυτά του 2022.



Ο επιπλέον φόρος που θα προκύψει – με την αφαίρεση τυχόν φόρου 20% που παρακρατήθηκε κατά την καταβολή των ποσών - θα πρέπει να εξοφληθεί έως 31 Ιανουαρίου του 2026. Ειδικά οι συνταξιούχοι μπορούν να ρυθμίσουν τον επιπλέον φόρο σε έως 48 δόσεις στο πλαίσιο της πάγιας ρύθμισης για εισοδήματα που προκύπτουν από έκτακτες περιστάσεις.

Σε περίπτωση μη υποβολής, επιβάλλεται πρόστιμο 100€ προσαυξημένο με τόκους επάνω στο φόρο που θα έχει προκύψει.



Για την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, ο φορολογούμενος μπαίνει με τους κωδικούς του στην πλατφόρμα Taxis και ακολουθεί την εξής διαδρομή :

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπωνàΕνημέρωση Εισοδημάτων – Δαπανών – Προεκκαθάρισης Φόρου Υπόχρεου à Τροποποιητική Δήλωσηà Δήλωση Αναδρομικών Ε1.



Τα ποσά των αναδρομικών είναι προσυμπληρωμένα και δεν δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης. Αν απαιτείται αλλαγή άλλων πεδίων της δήλωσης τότε αυτό πρέπει να γίνει με ξεχωριστή τροποποιητική δήλωση.

Πηγή: skai.gr

