Τζένιφερ Λόπεζ: Κυκλοφορεί με τσάντα 80.000 δολαρίων και δίνει ψίχουλα σε άστεγο… (video)

Η Τζένιφερ Λόπεζ εθεάθη να δίνει χρήματα σε άστεγο άνδρα στους δρόμους του Λος Άντζελες, λίγες ημέρες μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η συμπεριφορά της στο κόκκινο χαλί των «Χρυσών Σφαιρών».

Η 56χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια, η οποία πρόσφατα δέχτηκε σφοδρή κριτική για τη συμπεριφορά της στην εκδήλωση - πολλοί τη χαρακτήρισαν «ντίβα»- απαθανατίστηκε να δίνει μετρητά σε έναν άστεγο άνδρα. Οι χρήστες στα social media έκαναν λόγο για ψίχουλα, ενώ πολλοί την αποδοκίμασαν, καθώς η τσάντα της -Hermès- κοστίζει 80.000 δολάρια! Η Λόπεζ κρατούσε τον καφέ της και, φορώντας γκρι σακάκι πάνω από λευκό μπλουζάκι, φαρδύ μπλε τζιν και καφέ δερμάτινα μποτάκια με τακούνι, περπατούσε προς το αυτοκίνητο που την περίμενε.

Αρχικά, η σταρ πέρασε δίπλα από τον άνδρα για να επιβιβαστεί στο SUV. Όταν, όμως, εκείνος πλησίασε την πλευρά του συνοδηγού, η Τζένιφερ Λόπεζ κατέβασε γρήγορα το παράθυρο και του έδωσε μετρητά. Ο άστεγος άνδρας αντέδρασε με ενθουσιασμό, φωνάζοντας: «Δεν με νοιάζει, σ’ αγαπώ. Σ’ ευχαριστώ, Τζένιφερ. Ναι, μωρό μου».

Η «viral» στιγμή στις Χρυσές Σφαίρες και οι αντιδράσεις

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τη «viral» αλληλεπίδρασή της με τον σκηνοθέτη Cole Walliser στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών. Το βίντεο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με εκατοντάδες σχόλια να κατηγορούν τη Λόπεζ για αγενή συμπεριφορά. Στο βίντεο, η τραγουδίστρια φαινόταν να αγνοεί τον Walliser. Ο ίδιος χαιρέτησε την καλλιτέχνιδα, η οποία φαινόταν να απαντά χαμηλόφωνα: «Γεια, χαίρομαι που σε βλέπω», κοιτώντας προς τα κάτω.

Πηγή: skai.gr

